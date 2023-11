500 Euro für neue Fußballtrikots der Konrad-Biesalski-Schule

Die Firma Jürgen Laengrich, Heizungsbau aus Wört, bezuschusst mit 500 Euro die Anschaffung neuer Fußballtrikots für die Fußballmannschaft der Konrad-Biesalski-Schule.

In einem knalligen Orange präsentieren sich die Fußballer und Fußballerinnen beim Training an der Konrad-Biesalski-Schule (KBS). Für das laufende Schuljahr wurden neue Trikotsätze angeschafft in der Unternehmensfarbe des Schulträgers. Die Heizungsbaufirma Jürgen Laengrich aus Wört spendete dafür 500 Euro und ist als Sponsor mit dem Firmenlogo auf den Trikots verewigt. Jonas Laengrich besuchte die KBS, um sich beim Training der Fußballmannschaft ein Bild davon zu machen. „Die Outfits der Fußballer sehen richtig klasse aus“, so Jonas Laengrich beim Besuch. „Wir wünschen dem Fußballteam der KBS mit den Trikots viel Erfolg und drücken den Kickern weiterhin die Daumen ‐ Ihr seid ein tolles Team!“