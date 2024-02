50 Jahre Konrad-Biesalski-Schule: Richtfest als Auftakt ins Jubeljahr

2024 ist für die Konrad-Biesalski-Schule (KBS) in vielerlei Hinsicht ein besonderes Jahr. Das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum wird nicht nur 50 Jahre alt, sondern baut auch ein neues und modernes Schul- und Werkstattgebäude für fünf Millionen Euro. Kürzlich wurde im Rohbau dessen das Richtfest gefeiert. Die KBS macht sich damit auf den Weg zur „Schule der Zukunft.“

Die KBS ist in ihrer jetzigen Form an ihrer absoluten Kapazitätsgrenze angekommen. Wie Schulleiter Thomas Buchholz berichtet, wolle man mit dem Neubau am Dorfmühlweiher Entlastung für den Schulalltag schaffen. Die Schülerzahl, die in den vergangenen Jahre eine „dynamische Entwicklung“ hingelegt hat, solle dadurch ausdrücklich nicht wachsen. Vielmehr wird das Platzangebot für die rund 200 Schülerinnen und Schüler am Standort Wört besser.

Gebäude soll im Herbst fertig werden

Voraussichtlich ist das neue Schul- und Werkstattgebäude, in dem hauptsächlich die Berufsschulstufe unterrichtet wird, der letzte Erweiterungsbau der KBS. Wie Buchholz erklärt, handele es sich um das letzte Grundstück, das die Gemeinde Wört zur Verfügung stellen konnte. Dieses sei zu einem „für beide Seiten vernünftigen Quadratmeterpreis“ gekauft worden. Mehr als eine Million Euro an Fördergeldern habe das Land der Schule zugesagt.

Der vollständig barrierefreie Neubau soll, wenn alles gut läuft, zu Beginn des kommenden Schuljahres fertig sein. „Ob wir das schaffen, weiß ich nicht“, gibt Buchholz zu. Enthalten wird das Gebäude neben zwei Gruppenräumen eine Holzwerkstatt sowie Räume für Metallverarbeitung und Kunst.

Paradebeispiel des nachhaltigen Bauens

Außerdem sind im zweistöckigen Haus, das vom Architekten Wolfgang Helme geplant wurde, ein Musikraum und ein Tonraum mit Brennofen angedacht. Nicht nur pädagogisch soll der Neubau zukunftsweisend sein. Durch die Hybridbauweise in einer Mischung aus Beton und Holz sei es laut Helme energetisch betrachtet bereits „ein Leuchtturm in der Region.“ Unter anderem werden nämlich gut 30 Prozent an Recyclingbeton verbaut.

Nachhaltig ist auch das Energiekonzept: Das Dach wird mit einer PV-Anlage versehen, geheizt wird mithilfe der Abwärme des Abwassers aus dem wenige Meter entfernten Therapiebad. Dadurch werden keinerlei fossile Energieträger benötigt.

KBS ist auf der Suche nach Spendern und Sponsoren

Das Richtfest selbst wurde durch Auftritte der Schülerband und des Schülerchors umrahmt. Doch Schulleiter Thomas Buchholz und Ron Geyer, Geschäftsführer von Reha-Südwest Ostwürttemberg-Hohenlohe, nutzen den Anlass auch dafür, für ihr pädagogisches Konzept zu werben: „Wir sehen das Richtfest auch als Startschuss, mit uns in Bildung zu investieren“, gab Geyer zu Protokoll und fügte an: „Wir wollen unsere Idee von Schule zeigen und der Neubau ist dafür ein Paradebeispiel.“

Die KBS sei weiterhin auf der Suche nach Spendern und Förderern aus der Region, die den außergewöhnlichen Bildungsansatz unterstützen wollen. Dieser ist kaum mit herkömmlichen Schulen zu vergleichen und besteht aus „Output-Orientiertem-Unterricht“. Es drehe sich stets alles um die Frage: „Was soll am Ende herauskommen.“ Für Thomas Buchholz ist der Neubau auch ein Zeichen dafür, dass die Entwicklung der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren trotz der Inklusionspolitik längst nicht vorüber ist.

Diese Events sind zum Jubiläum noch geplant

Doch das Richtfest, bei dem auch Bürgermeister Thomas Saur und Vertreter der Bau-Firmen Franz Traub und Holzbau Haas anwesend waren, ist nur eines von vielen Festen, die die KBS in diesem Jahr feiern wird. In zahlreichen Veranstaltungen wollen die Lehrkräfte gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern auf die Zeit seit dem Schuljahr 1974/75 zurückblicken und rund um das Thema Bildung informieren.

Die Bewegungs- und Sporttage machen am Wochenende des 15. und 16 März den Auftakt. Am 12. April finden auf dem Schulcampus ein Vortrag der Professorin für Sonderpädagogik Sophia Falkenstörfer sowie verschiedene Workshops statt. Am 24. Mai organisiert der Förderverein der KBS dann einen Comedy-Abend mit „Hillu’s Herzdropfa“.

Am 7. Juli steigt dann beim großen Jubiläums-Sommerfest die große Party, ehe am 18. Juli der offizielle Festtag mit der Verabschiedung des langjährigen Schulleiters Thomas Buchholz folgt. Zehn Tage später veranstaltet die KBS gemeinsam mit der Gemeinde außerdem den inklusiven Spendenlauf „1000 Jahre Wört und 50 Jahre KBS“.