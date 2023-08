In der Nacht zum Sonntag ist bei Westhausen–Immenhofen eine Jugendhütte durch einen Brand komplett zerstört worden. Wie die Polizei mitteilt, war die Feuerwehr Westhausen gegen 1.30 Uhr zum Brand einer Holzhütte bei Westhausen–Immenhofen alarmiert worden. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Jugendhütte, die sich neben der B290 befand, bereits in Vollbrand. Obwohl das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht werden konnte, wurde die Hütte nahezu zerstört. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Die Feuerwehr Westhausen war mit fünf Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften zum Brandort ausgerückt.

Die Brandursache ist noch unbekannt, jedoch liegen Hinweise vor, wonach die Hütte mutwillig in Brand gesetzt worden sein könnte. Aus diesem Grund bitte die Polizei Menschen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit dem Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 in Verbindung zu setzen.