Westhausen erfüllt Kita–Bedarfsplan

Mit einhelligem Lob hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung den Kindegartenbedarfsplan zu Kenntnis genommen, wie er von Hauptamtsleiterin Theresa Brodbeil vorgestellt und erläutert worden ist.

In den sechs Kindergarten–Tageseinrichtungen stehen 275 Plätze für Kinder im Alter von über drei Jahren und 50 Krippenplätze für Kinder zur Verfügung, die ihr erstes Lebensjahr vollendet haben. „Wenn man weiß, dass in Deutschland 400.000 Kindergartenplätze fehlen ist es eine Bestätigung für uns im neunen Kindergartenjahr 2023/2024 für alle Kinder Platz geschaffen zu haben“, kommentierte Bürgermeister Markus Knoblauch den Bericht. Stimmen aus dem Kollegium bestätigten das, darunter auch diese, dass es sinnvoller sei in Kindergärten zu investieren als Parkplätze beim Bahnhof zu pflastern.

Das bezog sich auf die vorausgegangene Beratung zur Umgestaltung des Bahnhofareals. Als „Dauerbrenner“ stand sie zum wiederholten Mal auf der Tagesordnung. Sei schon das LGFVG-ÖPNV (Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz für die Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs) ein „sperriges Gebilde“, werde es noch schlimmer, wenn man damit zu tun habe, berichtete Bürgermeister Markus Knoblauch. 80 Prozent Förderung würden den Gemeinden hier in Aussicht gestellt, doch das sei nur der Schein. Denn wenns ins Detail gehe, kämen effektiv maximal 20 Prozent heraus, sagte Knoblauch. Dazu käme, dass eine vernünftige Kooperation mit der Bahnverwaltung, zum Beispiel für die angedachte Erhöhung des Bahnsteigs von bisher 38 Zentimeter auf 76 Zentimeter, schlichtweg nicht möglich sei.

Gabi Schindelarz ließ eine Episode einfließen, nach der schon vor 20 Jahren einmal „höhere Landesbeamte“ per Bahn nach Westhausen angereist gekommen seien und die Bahnhofssituation bemängelt hätten. „Wir möchten doch nur einen schönen Bahnhof haben“, brachte sie die lautere Absicht der Gemeindeverwaltung hierzu auf den Punkt. Der Gemeinderat stimmte einem erneuerten Vorgehen der Verwaltung zu dort am Ball zu bleiben. Investitionen in einer Größenordnung von 100.000 bis 150.000 Euro für Park & Ride sind in diesem dahin gehend vorgesehen, größtmöglichen Nutzen mit der höchstmöglichen Fördersumme zu verbinden.