Insgesamt sechs Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 30.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich gegen Mitternacht in der Nacht von Sonntag auf Montag ereignete. Ein 52–Jähriger befuhr zur Unfallzeit mit seinem Wagen die B29, wo er an der Auffahrt Westhausen auf die A7 auffahren wollte. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 20 Jahre alten Autofahrerin, die ihm laut Zeugenaussagen — anscheinend mit überhöhter Geschwindigkeit entgegenkam. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurden alle vier Insassen im Wagen, den der 52–Jährige steuerte, sowie die beiden Insassen des anderen Autos leicht verletzt. Alle mussten zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.