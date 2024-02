Der VfR Aalen hat am Wochenende gleich drei Turniere ausgerichtet. Gespielt wurde elf Minuten mit Rundumbande in der Wöllersteinhalle in Westhausen.

Am Samstag wurde das U13-Turnier um den Heinz Höll VPV-Cup ausgetragen. In Gruppe A qualifizierten sich der TSV 1860 München verlustpunktfrei, gefolgt vom SSV Ulm, SV Sandhausen und dem VfR Aalen für die Viertelfinalbegegnungen. In Gruppe B war der VfB Stuttgart ebenso souverän vorne. Auf den weiteren Plätzen folgten die Stuttgarter Kickers, Würzburger Kickers und SpVgg Greuther Fürth. Die Begegnungen ab dem Viertelfinale: TSV 1860 München - SpVgg Greuther Fürth 1:4. Würzburger Kickers - SSV Ulm 2:1. Stuttgarter Kickers - SV Sandhausen 6:7. Im letzten Viertelfinale traf dann der VfR-Nachwuchs auf den Topfavorit VfB Stuttgart. In einem hochklassigen Spiel unterlag man nach einer 1:0-Führung schließlich mit 1:3.

Halbfinale: SpVgg Greuther Fürth - Würzburger Kickers 2:1. VfB Stuttgart - SV Sandhausen 4:1.

Im kleinen Finale behielt der SV Sandhausen gegen die Würzburger Kickers mit 2:1 die Oberhand. Im Finale musste dann der favorisierte VfB Stuttgart nochmals alles geben und gewann schließlich mit 3:2. Am Sonntag folgte dann das U12-Turnier um den TG Sportstar Cup. In Gruppe A, fast eine Kopie des Vortags, setzten sich die Löwen aus München, SSV Ulm, Würzburger Kickers und SV Sandhausen durch. In Gruppe B qualifizierten sich Jahn Regensburg, SpVgg Greuther Fürth, SG Sonnenhof Großaspach, Stuttgarter Kickers. Die SGM Kapfenburg schlug sich gut, schied aber nach hartem Kampf aus. Ebenso der Gastgeber, die U12 des VfR Aalen aufgrund des schlechteren Torverhältnisses.

Die Begegnungen ab dem Viertelfinale: SV Sandhausen - Jahn Regensburg 0:2. Würzburger Kickers - SpVgg Greuther Fürth 0:2. SSV Ulm - SG Sonnenhof Großaspach 1:4. TSV 1860 München - Stuttgarter Kickers 4:1. Halbfinale: Jahn Regensburg - SpVgg Greuther Fürth 5:2. SG Sonnenhof-Großaspach - TSV 1860 München 1:0.

Jahn Regensburg holt sich den Titel

Im Spiel um den dritten Platz besiegten dann die Kleeblätter die Löwen mit 2:0. In einem hochklassigen Finale siegte letztlich Jahn Regensburg mit seinen außergewöhnlichen Einzelspielern gegen die SG Sonnenhof Großaspach mit 3:2. Abgerundet wurde das Programm durch das AH-Turnier am Samstagabend. Sechs Mannschaften aus der Region spielten um den VINDICO-Cup, den nach 15 ausgetragenen Spielen der SV Mergelstetten gewinnen konnte. Die Resonanz der Teilnehmer war überragend, sodass eine Neuauflage 2025 geplant ist.