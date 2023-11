Stundenlange Sperrung: Lastwagen kippt auf A7 um

Am frühen Donnerstagmorgen, um kurz nach 3.30 Uhr, hat ein 44-jähriger Fahrer eines Sattelzugs die A7 in Fahrtrichtung Ulm befahren. Zwischen den Anschlussstellen Westhausen und Oberkochen erschrak der Fahrer aus bislang unbekannten Gründen und kam dadurch mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab.

Der Sattelzug prallte zunächst in die Mittelleitplanke. Von dort wurde das Fahrzeug wieder zurückgeschleudert, drehte sich um die eigene Achse und kam letztendlich auf der rechten Fahrspur beziehungsweise dem Standstreifen ‐ entgegen der Fahrtrichtung ‐ auf der Fahrerseite zum Liegen.

Bei dem Unfall, bei welchem ein Schaden in Höhe von etwa 160.000 Euro entstand, wurde der Fahrer leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Zur Unfallaufnahme und Bergung des Sattelzugs musste die A7 in Fahrtrichtung Ulm ab etwa 6 Uhr für mehrere Stunden vollständig für den Verkehr gesperrt werden.