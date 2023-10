Westhausen

Schulprojekt fördert Solidarität

Westhausen / Lesedauer: 1 min

Die Schüler, Lehrer und Mitarbeiter des Tafelladens freuen sich über das Projekt. (Foto: Schule )

In einer beeindruckenden Demonstration von Solidarität und Zusammenarbeit haben Schüler der Jagsttalschule Westhausen in enger Kooperation mit der Kappelbergschule in Hofen erfolgreich Spenden für den Aalener Tafelladen gesammelt. Die Schüler zeigten nicht nur ihr Mitgefühl für bedürftige Familien in der Gesellschaft, sondern lernten auch wichtige Lektionen über soziales Engagement und Solidarität.

Veröffentlicht: 26.10.2023, 09:53 Von: IPF- UND JAGST-ZEITUNG