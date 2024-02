Außerdem muss man den Reichenbacher Carnevalsverein (RCV) nicht unbedingt vorstellen, denn bei Garde-und Showtänzen hat er das bravourös selber getan, reich applaudiert vom Publikum im Saal, von dem viele Mal der Ruf nach „Zugabe“ zu hören war.

Nicht einfach für Moderator Gerhard Schiele, das zu arrangieren, denn sein „Timing“ sah auch namentliche Vorstellungen jeder einzelnen Akteurin vor. Dazu noch Trainerinnen und Trainer und die unter den Besuchern weilenden Gruppen befreundeter Karnevalsvereine. Wen wunderte es da, dass der „Gerhard“ immer wieder mal um „Namen rang“ und prompt erklang‘s in diesen „Denkpausen“ von den „Tonic’s“ - der Stimmungskapelle des Abends- „Uj uj uj uj uj uj uj, au au au au au.“ Womit wieder einmal bewiesen war, wie kurz, prägnant und schnell ein schunkelndes Publikum Stimmung weitergibt.

Glamouröse Showtänze

Farbtupfer mit Grazie und Glimmer versprühten Showtänze. Allen voran die Kindergarde (trainiert von Lisa King und Sophie Mohr), Kitties (Paulina Förster und Dina Winter), Tanzmariechen Sophie (Dina Winter), Showtanz der 1. Garde (Vanessa Erhard und Leonie Haller). Springmäuse (Leonie Balle und Alina Tost), Jugendgarde (Vanessa Eichert und Katrin King), Tekillas (Alisa Kober und Jule Weis), Funkenmariechen Dina (Katharina Winter), Hoka Maskentanz (Anna Neumann und Lisa Weber) und nicht zuletzt das Herrenballett (Marina Häußler und Lena Held)

Deniz Nickel als Gesangstalent

Ein sängerisches Talent, das letztes Jahr sein Debüt mit Udo-Evergreens gegeben hatte, der 16jährige Deniz Nickel, brachte dieses Mal die Halle zum Beben mit „viva las RCV.“ In einer Kinderbütt ließ Antonia Heubeck wissen wie‘s zugeht, wenn die Familie „auf Gedeih und Verderb“ zum Urlaub ins sonnige Italien zieht.

„Einblicke“ ins heimisch Vereinsleben, mit Nachrichten die „nicht in der Zeitung stehen“, gaben Ingrid Tost, Sonja Zeller und Franzi und Manfred Dauser. Last but not least, mütterlich sorgend, dass alles gut über die Bühne ging, sorgte Beatrix Strobel vom Vorstandsteam mit, die eingangs begrüßt hatte und glücklich strahlte bei der Schlussfermate dem Finale der Reichenbacher Ruasgugga mit Gerhard und Kai Schiele.