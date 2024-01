Am Dienstag, 30. Januar hat Rewe in der Baiershofener Straße 1 einen neuen Markt eröffnet. Dazu hat es am Vorabend einen Empfang für den Gemeinderat mit Bürgermeister Markus Knoblauch gegeben.

Das Gremium, das Mitte letzten Jahres unter den Baugesuchen im Rahmen einer Gemeinderatssitzung davon gehört hatte, dass sich Rewe niederlassen will, war angenehm überrascht, was daraus geworden ist. Und das in einer Bauzeit von nur drei Monaten.

Drei Millionen Euro in Umbau investiert

Knoblauch war von dem „tollen Markt überrascht“ und sagte: „Ich bin überzeugt davon, dass dieses große Angebot an frischen Lebensmitteln große Resonanz bei der Bevölkerung über die Gemeinde hinaus finden wird.“

Vertriebsleiter Alexander Gimpel begrüßte und stellte die Marktphilosophie von Rewe dar. Er tat es auch mit Blick auf Krisen, darunter Corona und den russischen Angriff auf die Ukraine.

Rewe wisse, dass frische Lebensmittel ein hohes Gut seien und habe auch deswegen drei Millionen Euro in den Umbau des vorherigen Edeka-Gebäudes investiert. Energetisch wird dieses Anforderungen des Klimaschutzes gerecht.

Das geschieht auch mit Wärmekopplungen, zum Beispiel Nutzung frei gewordener Wärmeenergie bei Kühlaggregaten zum Heizen. 28 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen dafür, dass alles reibungslos läuft.

Bäckerei Ehrler bleibt – und wird „veredelt“

Zu den Frischeangeboten zählen auch Fleisch und Wurst einer Metzgereiabteilung und eine Bar für Salate. Geöffnet hat der Markt werktags von 7 bis 22 Uhr. Angeboten werden auch Kassen, an denen Kunden ihre Waren selbst einscannen können.

Was ein großer Kundenstamm des Vorgängermarktes besonders geschätzt hat, ist erhalten geblieben und durch ein neues Ambiente „veredelt“ worden: Eine Filiale der Virngrundbäckerei Ehrler. Gemütliche Sitzecken im Foyer laden ein zu einer Tasse Kaffee und frischem Gebäck. Hier gibt es auch sonntags von 8 bis 11 Uhr frische Backwaren.