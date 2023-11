Neue Toiletten für die Kinder

Im Kindergarten Westerhofen wurde in diesem Sommer der Sanitärbereich erneuert. Der Bestandsgrundriss, inklusive der Installationen, wurde komplett rückgebaut und es entstand eine neue Raumsituation mit Kinder-WC, Wickelbereich sowie getrenntem Raum für das Kindergarten-Team. Ebenfalls wurden die hierfür benötigten technischen Installationen wie Heizung, Lüftung Sanitär sowie Elektro auf den neuesten Stand der Technik gebracht und auch der Eingangsbereich des Kindergartens neu gestaltet. Die Maßnahmen hierfür haben rund acht Wochen gedauert ‐ vom ersten Hammerschlag des Abbruchunternehmens bis hin zum letzten Pinselstrich.

Durch die Sanierung erstrahlt der Sanitärbereich hell und freundlich in neuem Glanz. Die Toiletten sind nun für die Kinder in entsprechender Größe, ebenso die Waschbeckenanlage in unterschiedlicher Höhe angebracht, so dass sich jeder bequem ‐ von Klein bis Groß ‐ die Hände waschen kann. Zudem wurde ein Wickeltisch mit Wanne eingebaut, welcher komfortabel ausgestattet ist.

Auch der Garderobenbereich ist durch eine wunderschöne „Waldfototapete“ aufgepeppt worden, welche die „Garderobenbäume“ noch besser zur Geltung bringen und man das Gefühl hat, man blickt in den Wald.