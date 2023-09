Der Maschinenring Ostalb und die Landmaschinenhändler aus dem Ostalbkreis laden gemeinsam mit dem Landratsamt Ostalbkreis, Geschäftsbereich Landwirtschaft, zu einer Maschinenvorführung zur Maisstoppelbearbeitung ein.

Jonathan Mühleisen, Referent für Grundsatzfragen im Pflanzenschutz vom Regierungspräsidium Stuttgart, hält auch einen Vortrag zum Maiszünsler. Die Veranstaltung ist als zweistündige Fortbildung für die Pflanzenschutzsachkunde anerkannt.

Die Maschinenvorführung findet am Mittwoch, 4. Oktober, ab 10 Uhr statt. Treffpunkt ist der geerntete Maisschlag in der Baiershofener Straße, links von der Verbindungsstraße, am Ortsausgang Westhausen in Fahrtrichtung Baiershofen.