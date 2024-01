Zu einer regelrechten Verfolgungsjagd ist es am Montagmittag in Westhausen gekommen, an deren Ende zwei Polizeibeamte verletzt wurden.

Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Mann im Bereich Westhausen bereits in den vergangenen Wochen eine Vielzahl von Straftaten gegen Personen aus seinem persönlichen Umfeld verrichtet.

Mann fährt Polizisten an Tankstelle fast um

Am Montagmittag soll er dann kurz nach 12 Uhr in einem Autohaus mehrere Personen beleidigt haben, die darauf die Polizei verständigten.

Als die Polizeibeamten schließlich das Tankstellengelände betraten, wo sich der Mann zu dem Zeitpunkt aufhielt, fuhr er mit seinem Auto zwischen den Zapfsäulen auf die Beamten zu. Dabei musste ein Polizist zur Seite ausweichen, um nicht vom Auto erfasst zu werden.

Der Mann beschleunigte sein Auto und fuhr rücksichtslos auf die Aalener Straße. Die Polizei nahm die Verfolgung auf, Blaulicht und Martinshorn ignorierte der Mann. Trotz Gegenverkehr überholte er auf seiner Flucht vor dem Bahnübergang zwei Autos. Beide mussten auf den Bordstein ausweichen, um einen Unfall zu vermeiden.

Zwei Beamte erleiden bei Festnahme Verletzungen

Der Mann stellte sein Auto schließlich in der Silvesterstraße ab und lief in Richtung eines Gebäudes. Dabei forderten die Polizeibeamten ihn mehrfach auf, stehenzubleiben. Als die Beamten den Mann erreichten, wehrte er sich vehement gegen seine Festnahme. Dabei griff er nach einem Holzstück und schlug damit um sich.

Die Polizeibeamten setzten letztlich Pfefferspray ein, um den Mann vorläufig festzunehmen. Zwei Beamte erlitten aufgrund seines Widerstands Verletzungen, eine Beamtin musste über Nacht im Krankenhaus bleiben.

Insgesamt waren zehn Polizisten des Polizeipräsidiums Aalen im Einsatz. Die Polizei bittet Personen, die durch das Verhalten des Mannes gefährdet wurden, sich mit dem Polizeiposten Westhausen unter 07363/919040 in Verbindung zu setzen.