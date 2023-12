Die Kompetenzpartner Digitale Zukunft, bestehend aus Geo Data Gesellschaft für geografische Datenverarbeitung mbH, Zentrum für digitale Entwicklung GmbH und KIP GmbH, haben den renommierten Corporate Health Award gewonnen. Damit setzen die Unternehmen laut eigener Pressemitteilung nicht nur Maßstäbe im betrieblichen Gesundheitsmanagement, sondern präsentieren auch eine wegweisende Arbeitskultur.

Der Corporate Health Award ist die höchste Anerkennung für herausragendes betriebliches Gesundheitsmanagement in Deutschland und unterstreicht das Engagement der Unternehmen für die Gesundheit ihrer Mitarbeiter. Mit solider, ganzheitlich geplanter Basisinfrastruktur, maßgeschneiderter Strategieberatung, Fachkräften und nachhaltigen Prozessen und Projekten bieten die Kompetenzpartner Digitale Zukunft ihren Kunden ein einzigartiges Portfolio. Ihre umfassende, gemeinsame Vision der Digitalisierung, Praxiserfahrung und breite Palette an Digitalkompetenzen begleiten Unternehmen, Landkreise und Kommunen auf dem Weg in eine nachhaltige und vernetzte Zukunft.

Das Herzstück der Innovation ist der Smart City Campus am Standort in Westhausen. Hier wird Digitalisierung nicht nur erfahrbar, sondern erlebbar. Neueste Technologien und Datenanwendungen werden hier in der Praxis erprobt und zeitgleich der Sinn und Zweck digitaler Lösungen vermittelt.

„Die Grundlage jedes Glücks ist die Gesundheit“: Dieser Ausspruch von Leigh Hunt ist Leitsatz für die Vision des ausgezeichneten „Wir für Dich“-Programms, das 35 verschiedene Angebote rund um das betriebliche Gesundheitsmanagement umfasst. Mit dem Programm bieten die Kompetenzpartner Digitale Zukunft nicht nur ein modernes Arbeitsumfeld, sondern vielmehr einen Raum für persönliche und berufliche Entwicklung. Die Angebote reichen von modernen Wellnessgeräten über satte Rabatte bis hin zu Team-Aktivitäten. Das Ziel ist es, den Mitarbeitern ein einzigartiges und zukunftsweisendes Arbeitsumfeld zu bieten, das durch die vier Säulen „Wir-Gefühl“, „Work-Life-Balance“, „modern und offen“ sowie „Wellness und Fitness“ geprägt ist.