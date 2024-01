In Charakterrollen hochamüsant inszeniert ist es auch ein Schlaglicht aufs Familien-und Eheleben, was die Theatergruppe der Kolpingfamilie dieses Jahr in die Turn-und Festhalle projiziert. Am Mittwoch Nachmittag war Premiere für Kinder und Senioren und am Donnerstag gehts weiter mit vier Vorstellungen in Folge. Jeweils um 19.30 Uhr, die letzte am Sonntag, 7. Januar, eine Stunde früher um 18.30 Uhr.

Gestandene Ehemänner wissen ein Lied davon zu singen, dem Drängen der Angetrauten auf einen Tapetenwechsel im eigentlichen Sinn. Dazu kommt auch noch die anstehende „Silberhochzeit. So ist auch der Dreiakter von Regina Rösch betitelt oder auch „Lieber einen Mann als gar keinen Ärger.“ Als Ehepaar geben sich beim Spiel dieses „Hauskonflikts“ Norbert Schmitt und Corina Häußler. Ein mit dem „Silberpaar“ befreundetes Ehepaar spielen Isabel Schmitt und Markus Schmid. Und fast wie im richtigen Leben geht’s dann zu, wenn die beiden Frauen richtig feiern wollen, den Männern scheinbar aber ganz andere Dinge wichtig sind. Eine Wende tritt ein mit der Ankündigung eines Besuchs der Erbtante aus den USA. Als diese glänzt Karen Dauser. In der Rolle eines Nachbarn, dem jedes Mittel recht ist, die Stimmung der USA-Erbtante zu erhellen, bereichert Thomas Erhard heitere Szenen. Nicht zuletzt beschwingt ein angehendes „echtes“ Hochzeitspaar, das noch nichts ahnt vom Konfliktpotential des Ehelebens, das Geschehen. Der Sohn des Silberpaares mit seiner Verlobten, gespielt von Dieter Kaulfuß und Angie Ott. Und wie im richtigen Leben sorgen Menschen hinter der Bühne dafür, dass alles glatt über diese läuft. In der Bühnenassistenz Sonja Dörner, Birgit Waizmann und Annemarie Hoffmann. Aufgebaut hat die Bühne Josef Schlosser, mit Malerarbeiten und Grafik bereichert Ann-Maria Götz und Diana Friedrich. Ton und Technik steuern Xaver Starz und Jürgen Groß. Masken und Frisuren bildet Bärbel Götz, als Souffleur wirkt Josef Geiger und als Coach Uschi Gsell. Last bat not least spannt „die unsichtbaren Fäden“ ein unermüdlicher „Macher“, Norbert Schmitt in der Hauptrolle und Regisseur.

Der Erlös aus den Vorstellungen kommt sozialen Projekte zugute, darunter der Jugendfeuerwehr Westhausen und den Tafelläden in Ellwangen und Bopfingen.