Kein Wunder mehr: Westhausen braucht neuen Trainer

Das ist sicher nicht alltäglich. Der A-Ligist TSV Westhausen zerlegt Kirchenheim/Dirgenheim mit 7:1 in der Fußball-Kreisliga A II und steht kurz nach Abpfiff ohne Trainer da.

„Seine Entscheidung ist schon vor dem Spiel gefallen“, sagt Abteilungsleiter Julian Spiller vom TSV Westhausen. Der Saisonstart mit neun Punkten aus sechs Spielen nicht berauschend. Dennoch war es nicht die Entscheidung des Vorstands, eine Veränderung auf der Trainerposition herbeizuführen. Vielmehr wurde der Verein durch den Rücktritt von Manfred Wunder unmittelbar nach dem Spiel „überrascht“. „Er kam nach dem Spiel auf die Offiziellen bei uns Verein zu und hat uns seinen Entschluss mitgeteilt.“ Die Gründe für die Entscheidung des Trainers, die möchte Spiller nicht verraten. Vielmehr wolle er die Sache „intern“ besprechen. „Wir respektieren die Entscheidung von Manfred Wunder.“ Wer die Mannschaft in der Kreisliga A II in Zukunft betreuen wird, das ist noch offen. Klar ist aber, dass der aktuelle Torwarttrainer Jürgen Rathgeb den TSV Westhausen an diesem Sonntag (15 Uhr) gegen den SSV Aalen betreuen wird. Diese Lösung gelte allerdings vorerst nur für dieses Spiel. „Alles Weitere wird nun intern beraten und der Blick geht ganz klar nach vorne.“ Nach dem vierten Platz in der vergangenen Saison hat der TSV Westhausen auch in dieser Runde die vorderen Ränge im Blick. „Das Team ist gut und intakt“, versichert Spiller und hofft an diesem Sonntag auf einen weiteren Sieg: „Der neunte Platz ist sicher nicht unser Ziel.“