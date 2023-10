Westhausen

Historische Haus- und Hofnamensschilder sind fertig

Westhausen / Lesedauer: 2 min

Nach vielen Stunden im Archiv und Gesprächen mit den heutigen Eigentümern, konnten jetzt rund 140 historische Hof- und Hausnamenschildern fertiggestellt werden. (Foto: Verwaltung )

In vielen Orten werden unter der Bürgerschaft die einzelnen Eigentümer von Häusern oder Höfen auch heute noch nicht mit dem Familien-, sondern dem Haus- und Hofnamen angesprochen. Und so gibt es ‐ um nur einige wenige zu nennen ‐ in Westhausen den Kaufbauern, den Ziegler, den Kressebauern und den Itzbaste, in Westerhofen einen Wannenschuster und den Hansele, in Lippach den Zoller und den Hirtenpeter.

Veröffentlicht: 18.10.2023, 16:20 Von: sz