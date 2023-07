„Haarecke Bux“ wird zu „Salon Gold“

Das Friseurunternehmen Gold GmbH, bekannt unter „Salon Gold“, übernimmt den Friseursalon „Haarecke Bux“ in Westhausen. Die Übernahme und Neueröffnung ist für den 5. September 2023 geplant, wie das Unternehmen mitteilt.

„Wir freuen uns ein erfolgreich geführtes Unternehmen in unsere Firmengruppe aufnehmen zu können,“ sagten die beiden geschäftsführenden Gesellschafter Philip und Clemens Gold. Die bisherigen Mitarbeiter stehen den Kunden auch weiterhin mit den bekannten Dienstleistungen am Standort Westhausen zur Verfügung.

„Auf der Suche nach einem potenziellen Nachfolger war die Gold GmbH stets unser Favorit, wir waren uns von Beginn an sympathisch und wussten von Anfang an, dass dies die Richtige Entscheidung ist“, sagte Frau Petra Bux, bisherige Geschäftsführerin und Inhaberin der Haarecke Bux GmbH. „Wir sind glücklich, dass für unsere Mitarbeiter und Kunden einer der regional führenden Friseurdienstleister gewonnen werden konnte.“

Die Gold GmbH beschäftigt circa 50 Mitarbeiter in sechs eigenen Filialen: Aalen, Hüttlingen, Wasseralfingen, Oberkochen und Ellwangen. Frisurentrends wandeln sich ständig, daher sei die Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein stetiger und notwendiger Prozess. Das professionelle Team werde regelmäßig geschult, um mit modernen Haartrends immer am Puls der Zeit zu sein. In den vergangenen 40 Jahren habe das Unternehmen mehr als 600 Nachwuchskräfte ausgebildet. Dafür wurde die Gold GmbH 2022 als hervorragender Ausbildungsbetrieb gewürdigt.