Günter Niggel ist zurück auf der Trainerbank. Der 49-Jährige wird neuer Trainer des A-Ligisten TSV Westhausen.

Günter Niggel: „Die Mannschaft und der gesamte Verein ist sehr interessant“

Kurz vor dem Jahresende ist ein bekannter Trainer in der Region vom Markt. Günter Niggel schließt sich dem TSV Westhausen, Platz acht der Kreisliga A II, an. Doch wie kam es überhaupt dazu? „Nachdem Westhausens Trainer Manfred Wunder aufgehört hatte, sind die Verantwortlichen des Vereins an mich herangetreten und fragten, ob ich mir ein Engagement beim TSV Westhausen vorstellen könnte“, so Günter Niggel. Nach etwas Bedenkzeit sagte er schließlich zu. „Die Mannschaft und der gesamte Verein ist sehr interessant“, ergänzt Günter Niggel. Für den Trainer gab es noch weitere Angebote - auch von Vereinen, die höherklassig spielen. Doch letztlich entschied er sich für den TSV Westhausen. Zunächst hat Günter Niggel bis Saisonende zugesagt. Aktuell befindet sich die Mannschaft mit 22 Punkten genau in der Tabellenmitte. Das Ziel für die restliche Saison ist, dass sich der Verein im ersten Drittel der Kreisliga A II etabliert. „Jürgen Rathgeb, der für Manfred Wunder eingesprungen ist, hat eine super Arbeit geleistet. Mein persönliches Bestreben ist, dass wir uns als Mannschaft so gut wie möglich platzieren - und wenn man gut platziert sein möchte, muss man vorne sein. Das ist machbar, wenn alle mitziehen.“

Spektakuläre Spiele

Dass die restlichen Spiele des TSV Westhausen in der Kreisliga A II torarm verlaufen werden, ist äußerst unwahrscheinlich. Günter Niggel steht für einen offensiven und spektakulären Fußball. Da passt es doch gut, dass der TSV Westhausen ein Torverhältnis von 42:36 in den ersten 15 Spielen hat. Damit stellt der TSV die stärkste Offensive der Liga, 36 Gegentore bedeuten aber auch die viertschwächste Defensive. „Der TSV Westhausen hat eine sehr offensive Ausrichtung, deshalb ist das auch eine sehr reizvolle Aufgabe für mich“, berichtet Günter Niggel. Offizieller Trainingsstart ist am 23. Januar, ein Bild von der Mannschaft kann er sich aber schon früher, bei Hallenturnieren, machen. Am 2. März steht dann das erste Liga-Spiel für den neuen Trainer an, zu Hause geht es gegen den Tabellenvorletzten TSV Adelmannsfelden.