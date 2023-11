Auf der Kreisstraße K3203 wird eine Gefahrenstelle für Radfahrer bald beseitigt sein, denn im Gemeinderat Westhausen ist einstimmig für die Schaffung eines Radwegs votiert worden.

Wer per Rad von Lauchheim über Lippach nach Zöbingen fährt muss bislang beim Stockmühlenstausee für 1,5 Kilometer auf die Kreisstraße K3203 hinaus und das ist nicht ganz ungefährlich.

Doch vielleicht bis Ende nächsten Jahres könnte es anders sein, wenn der dort geplante Rad-und Fußweg fertiggestellt ist. In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat grünes Licht dafür gegeben, indem er den vom Bauträger, dem Ostalbkreis, hierfür geforderten Gemeindeanteil von 60.000 Euro genehmigt hat. Das seien nur zehn Prozent der Gesamtkosten informierte Bürgermeister Markus Knoblauch. Warum der Radweg entlang der Kreisstraße entstehen soll erschließt sich dem Radfahrer vor Ort nicht unbedingt. Von Lippach her fährt man nämlich topfeben entlang des Stockmühlenstausee‘s und auf einmal ist es aus mit der Radwegidylle. Linksabbiegen weist hier der grüne Pfeil. Angekommen auf einer kleinen Anhöhe zeigt er Pfeil nach rechts, Einmündung in die K3203.

Wäre es da nicht sinnvoller im Jagsttal zu bleiben und den Radweg vollends nach Zöbingen zu bauen? Auch diese Frage tauchte in der Gemeinderatssitzung auf. Bürgermeister Markus Knoblauch sagte dazu, dass diese eigentlich „schönere“ Variante wegen des hierzu notwendigen Grunderwerbs als nicht zielführend befunden worden sei.