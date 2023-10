Freude über großzügige Spende

Groß war die Freude bei einer Spendenübergabe in der Wöllersteinhalle. Hier durften das Vorstandsteam und die Rope-Skipperinnen des TSV einen Spendenscheck der Raiffeisenbank Westhausen eG in Höhe von 1.000 Euro in Empfang nehmen, überreicht durch die Vorstände Anja Göschl und Werner Schneider.

Seit Dezember 2022 trainieren die vier Skipperinnen zwei Mal wöchentlich beim TSV Westhausen und nehmen aktiv an Wettkämpfen teil. Zahlreiche Medaillen bei den Württembergischen Teammeisterschaften und auch der erste Platz beim Bundesfinale bestätigen ihren bisherigen Erfolg.

Rope Skipping hat längst nicht mehr viel mit dem ehemaligem Seilspringen gemeinsam, sondern hat sich als anspruchsvoller und vielseitiger Wettkampf- und Show-Sport etabliert.

Für Nachwuchs wird ebenfalls gesorgt und so hat sich nach ein paar Schnuppertrainings mittlerweile ein Team von 20 jungen, motivierten Skippern gebildet, das mit viel Spaß und großem Engagement von den vier Mädels trainiert wird. Auch die sogenannten Turnzwerge, bei denen schon die Kleinsten ab dem Krabbelalter bis circa zwei Jahre die Turnhalle unsicher machen, können künftig mit zwei neuen kleinen Turnbänken, noch vielseitigere Bewegungsparcours aufbauen und damit erste Turnerfahrungen beim Balancieren oder Rutschen sammeln.