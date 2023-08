Der Edeka–Markt in Westhausen schließt. Wie die Edeka Nordbayern–Sachsen–Thüringen Stiftung & Co. KG auf Nachfrage der „Ipf–und Jagst–Zeitung / Aalener Nachrichten“ mitteilt, ist der letzte Verkaufstag der 30. September. Abverkaufsaktionen seien nicht geplant. Der Grund für die Schließung sei, dass das Objekt vom Vermieter gekündigt wurde. Alle Mitarbeitenden hätten ein Job–Angebot innerhalb Edekas erhalten. Es sei aber offen, ob die Beschäftigten es nutzen würden, so Edeka weiter.

Doch ein Nachfolger ist schon in Sicht: Wie Westhausens Bürgermeister Markus Knoblauch auf Nachfrage bestätigt, wird Rewe nach einer Umbauphase ins Gebäude einziehen. „Einerseits ist es schade, dass Edeka den Standort verlässt, andererseits freut es uns, dass es mit Rewe wieder einen Vollsortimenter am Ort gibt“, so Knoblauch weiter. Das Baugesuch liege der Gemeinde bereits vor, sagt der Bürgermeister. Er hofft, dass alle bisherigen Mitarbeiter entweder bei Edeka oder Rewe unterkommen.

Rewe werde im November mit dem Umbau starten, schreibt Susanne Münch, eine Pressesprecherin des Unternehmens. Man gehe von einer Bauphase von etwa vier Monaten aus. Voraussichtlich könne man den neuen Markt ab Februar eröffnen. Die Kunden könnten sich auf einen modernen Supermarkt freuen, der nach „neuestem Rewe–Shop–Konzept gestaltet und Schwerpunkte auf die Frischeabteilungen und Regionalität legen wird“. Weitere Details werde man im Rahmen der Eröffnung kommunizieren.

Im Edeka–Markt befindet sich auch eine Filiale des Virngrundbäckers. Diese soll es auch im neuen Rewe–Markt wieder geben. Man habe schon einen entsprechenden Vertrag unterschrieben, sagt Pius Ehrler, Geschäftsführer der Virngrundbäcker GmbH. Es werde eine neue Ladeneinrichtung geben, zudem werde man um ein Café mit Sitzbereich erweitern. „Alles wird moderner, größer, breiter, schöner“, sagt Ehrler. So könne man alle Mitarbeiter mitnehmen und sogar noch zwei, drei einstellen. Für die Umbauphase wollte Ehrler zunächst einen Container aufstellen. Dies sei nun aber aus Kostengründen nicht möglich. „Jetzt sind wir auf der Suche nach einer Übergangslösung, wie wir über die vier oder fünf Monate in Westhausen weiter verkaufen können“, sagt der Geschäftsführer. Denkbar wäre ein Verkaufsfahrzeug oder ein Ladengeschäft.