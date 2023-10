Klimaschutzberichte in der Gemeinderatssitzung haben Bürgermeister Markus Knoblauch und den Gemeinderat einhellig zu dem Resümee veranlasst, dass die Verwaltung alles tut, um Energie einzusparen und dabei auch den Bürgern ein Vorbild sei, ebenso zu handeln, wo immer es möglich erscheinet.

Dazu hat der Manager für Energie und Umwelt, Heiko Kelnberger von der EnBW ODR über Wärme-, Strom- und Wasserverbräuche öffentlicher Einrichtungen in der Gemeinde im Jahr 2022 berichtet. Er veranschaulichte auch, wie sich Investitionen in den Klimaschutz ausgewirkt haben. Sein Blick ging dabei vorrangig auf „große Objekte“, Turnhallen in Westhausen und Lippach, Propsteischule, Altenwohnheim und nicht zuletzt das Freibad. Mit 54 Prozent ist dieses die größte Wasserverbrauchsstelle und durch Beheizung mit 36 Prozent die Größte im Sektor Wärmeverbrauch. Dieser aber schlägt in der Energiebilanz deswegen nicht zu Buche, weil die Wärme kostengünstig und CO2-neutral über Photovoltaik gewonnen wird. Grundlagen für die Ermittlung der Energieverbräuche und das Einsparungspotential seien von der Gemeinde hierzu übermittelte Rohdaten, sagte Kelnberger und danke für „hervorragende fachliche Kompetenzen“ in der Westhausener Gemeindeverwaltung.

An erster Stelle ist hierfür seit zweieinhalb Jahren Klimaschutzmanagerin Verena Mischo verantwortlich. Sie stellte vor, was im letzten Jahr in der Gemeinde unternommen worden ist um Energie zu sparen und damit mehr Klimaschutz zu erzielen. Sie berichtete von großem Interesse bei Bürgerinnen und Bürgern, Lehrerinnen und Lehrern und nicht zuletzt Schülerinnen und Schülern bei Veranstaltungen und Aktionen zum Energiesparen die sie hierzu angeboten hatte. Dabei kamen unter anderem auch die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Lampen und energieeffizientes Bauen zur Sprache. Lob zollten ihr hierzu Stimmen aus dem Gremium und nicht zuletzt die des Bürgermeisters. Knoblauch erinnerte auch daran, dass die Stelle „Klimaschutz“, die Verena Mischo seit April 2021 innehabe, von Bundesprogrammen subventioniert werde. Einstimmig beschloss der Gemeinderat, diese Position zu halten und eine weitere, hierzu mögliche Bundesförderung zu beantragen.

Energieeinsparungspotential sah der Gemeinderat auch in der Verlegung von Bushaltestellen an einsichtigere Stellen und damit als Anreiz zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel. Damit werde auch die Anbindung des Teilorts Reichenbach verbessert.