Cäcilienfeier im Mauritiuschor mit Ehrungen

„Ich sing dir mein Lied“ - unter diesem Leitgedanken hat die Cäcilienfeier des Mauritiuschors, dem Katholischen Kirchenchor, im St. Mauritius Westhausen stattgefunden.

In gemütlicher Atmosphäre des Pfarrstadels konnte der Vorsitzende Albert Klingler zahlreiche Ehrengäste sowie Pfarrer Matthias Reiner und Chorleiter Peter Waldenmaier, sowie die Chormitglieder mit ihren Angehörigen begrüßen. Nach dem gemeinsamen Abendessen galt die Aufmerksamkeit der Feiernden den Textvorträgen von Anneliese Schäffler und Annemarie Hoffmann. Zunächst gab es ein paar Gedanken zur heiligen Cäcilia, die seit dem Spätmittelalter als Patronin der Kirchenmusik verehrt wird. Danach blickte man auf einen wertvoller Schatz, auf die Lieder im Gotteslob.

Vor der Einführung des neuen Gesangbuchs, vor nun mehr zehn Jahren, wurden Prominente nach ihrem Lieblingskirchenlied gefragt. Einige Stimmen dieser Befragung, die auch ein Glaubenszeugnis bedeuten, wurden vorgetragen. Jedes dieser Lieder durfte nachklingen und wirken dank des eindrucksvollen Klaviervortrags von Peter Waldenmaier. Mit einem Cäcilienlied auf die Melodie von „Großer Gott, wir loben dich“ stimmten alle gemeinsam in das Lob Gottes ein. Mit Text des neuen geistlichen Liedes „Ich sing dir mein Lied“ wurde noch einmal das Thema des Tages aufgegriffen; Dank- und Bittgebete schlossen sich an.

Einen weiteren Beitrag zur Feierlichkeit übernahm der Chorleiter mit einem musikalischen Beitrag am Klavier. Pfarrer Reiner griff in seinem Grußwort die Umfrage zum Lieblingskirchenlied auf. Welche Lieder ihn am meisten berührten, erschloss er den Anwesenden. Es folgte dann die Ehrung zweier Chormitglieder, die beide jeweils 40 Jahre begeistert im Chor das Gotteslob singen und darüber hinaus Aufgaben innerhalb des Chores wahrnehmen. Aus der Hand von Pfarrer Reiner durften Sopransängerin und Notenwartin Gertrud Stauber sowie Josef Scheuriker, Tenorsänger und Wirt der Nachsingstunden, die Urkunde des Cäcilienverbands der Diözese sowie das Ehrenzeichen in Gold entgegennehmen. Ein Anerkennungsgeschenk mit Dankurkunde des Chores überreichte Vorsitzender Albert Klingler. Mit viel Humor gewürzt waren die Abschlussgedanken des stellvertretenden Vorsitzenden Michael Wigger, der in seiner ihm eigenen Art Worte des Dankes an alle jene aussprach, die sich entsprechend ihrer Talente für die Chorgemeinschaft engagieren.