Bürgermeister und sein Vize fehlen beim Rathaussturm in Westhausen

Selten ist’s, dass der Bürgermeister und sein erster Stellvertreter zugleich erkranken, doch beim Rathaussturm am Weiberfaschings-Donnerstag ist es so gewesen und dafür ist zweiter Stellvertreter Robert King in die Bresche gesprungen.

Wundern darf sich dabei ein Betrachter der Szene nicht, wenn das aufgedrehte „Weibervolk“ schon gar keine Empathie für die erkrankte Obrigkeit zeigt. Im Gegenteil, „heute ist der King King“, erklangs alsbald und als solcher hatte es Robert wirklich gut. Denn Markus hat selbst für den Fall aus der Perspektive am heimischen Herd in Röttingen vorgesorgt, umhegt von seiner Rose und ein Bild seines verlässlich Rathausteams vor Augen.

Allen voran Theresa, die heute mehr zu präsentieren hat als Baugesuche bei Gemeinderatssitzungen. Und fleißig haben sie schon am Nachmittag Annika, Jana, Ute, Sonja, Allina und Verena dabei unterstützt, mit Vorbereitungen dem Narrenvolk das Maul zu stopfen. Mit Butterbrezeln, Berlinern, Sekt und Säften, nicht zuletzt Bieren aus der Region haben sie es getan, unterstützt vom den Rathausmännern Hannes, Dietmar, Patrick, Kevin, Marcus und Christoph. Da bleibt manchem Bläser der Ruasgugga, die mit Gerhard Schiele herangerückt waren die Spucke weg und wie gut ist‘s da, dass Löwen-Kehlen-Spülungen möglich sind.

Gestreng dagegen ist der Westhausener Karnevalsverein (WCV) an diesem Tag. Von wegen kleiner Ableger des RCV. Denn Präsident Hermann Oppold tritt in Szene und proklamiert ganz anders, als sonst das Jahr über an derselben Stelle in Gemeinderatssitzungen zu hören ist. Darunter die nächtliche (Be) Erleuchtung zum Sparen und „net zum Geld-Naus-Schmeißa beim Liacht mit so am Haufa neue Lampa, wenn die alte no gangat.“ Er bedauert die durstende Linde vor dem Rathaus und noch mehr. Da bleibt dem Robert nur noch die Einladung zum „nächsten Mal im Bürgersaal“, wenn es heißt „wir warten auf euren Rat, kommt zur Bürgerstunde in den Gemeinderat.“