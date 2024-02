Gerade noch rechtzeitig hat ein 18-jähriger Autofahrer vor einem entgegenkommenden Auto nach rechts ausweichen können. Der junge Fahrer kam dabei aber mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und erst im Graben zum Stillstand. Jetzt sucht die Polizei das Fahrzeug des bisher unbekannten Verursachers.

Der 18-jährige Fahrer war am Samstagabend gegen 20.10 Uhr auf der B29 zwischen Westhausen und Aufhausen in Fahrtrichtung Bopfingen unterwegs. Auf Höhe der Bushaltestelle näherte sich ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf der Gegenfahrbahn. Plötzlich setzte es trotz Gegenverkehr zum Überholvorgang an und überfuhr die Mittellinie. Der 18-Jährige erkannte die Gefahrensituation und wich nach rechts aus, um einen Unfall zu vermeiden. Bei der Landung im Graben blieb er unverletzt. Durch das Ausweichmanöver entstand ein Sachschaden von 9000 Euro.

Zeugen