Am Montagabend ereignete sich auf der A7 ein Unfall, bei dem nach Polizeiangaben ein Schaden von rund 20.000 Euro entstan. Ein 28-Jähriger war gegen 23.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Oberkochen und Westhausen unterwegs, als er eigenen Angaben zufolge einschlief. Dadurch realisierte er nicht, dass sich eine Fahrzeugkolonne aufgrund eines Schwertransportes gebildet hatte. Er stieß in der Folge mit seinem VW mit zwei Lieferwagen zusammen. Er wachte hierdurch auf und manövrierte seinen Pkw nach rechts in den Grünstreifen. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.