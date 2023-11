Am Mittwoch gegen 16.20 Uhr ist ein 21-jähriger Autofahrer auf den VW eines anderen 21-Jährigen aufgefahren. Die beiden jungen Männer waren dabei laut Polizei auf der B29 von Aalen in Richtung Westhausen unterwegs. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW auf einen davorstehenden VW Golf eines 65-jährigen Fahrers aufgeschoben. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, es entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.