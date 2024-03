Es ist wohl mit einer der wichtigsten Bestandteile der Ipfmess: Das Bier. In etwa vier Monaten ist es wieder soweit und die fünfte Bopfinger Jahreszeit startet. Und auch das Bier steht sozusagen schon in den Startlöchern. Denn Ende Februar haben die Braumeister des Fürstlichen Brauhauses Wallerstein begonnen, den Gerstensaft vorzubereiten. In diesem Jahr sind zum ersten Mal Bastian Ziegler und Martin Lechner für das Ipfmess-Bier zuständig. Denn der langjährige Braumeister des Unternehmens, Volker Röthinger, ist Ende Januar in den Ruhestand gegangen.

Schon der Vater war Brauer

Seit dem 1. Januar ist Bastian Ziegler, der Technische Leiter, im Unternehmen. Er ist gelernter Braumeister. Nach seiner Ausbildung in der Heubacher Hirschbrauerei folgen verschiedene berufliche Stationen als Brauer und in der Technik. Das Bierbrauen wurde ihm sozusagen in die Wiege gelegt. Auch sein Vater war Braumeister und hat ihm seine Begeisterung für den Beruf sozusagen „vererbt“.

Martin Lechner arbeitet seit dem 1. August vergangenen Jahres beim Fürstlichen Brauhaus Wallerstein. Gelernt hat er sein Handwerk bei der Oettinger Brauerei, wo er als Geselle und später als Meister gearbeitet hat. Nach einem Schulpraktikum steht sein Berufswunsch fest. „Den Charme des Bierbrauens macht für mich aus, dass man aus wenigen Rohstoffen so vielfältige Getränke herstellen kann“, sagt der 37-Jährige.

Gutes Bier ist Geschmackssache

Woran erkennt man denn ein gutes Bier? „Das ist Geschmackssache“, sagen die beiden Braumeister übereinstimmend. „Es muss schmecken, gut aussehen, einen schönen Schaum haben und angenehm zu trinken sein“, erläutert Bastian Ziegler. Schlechtes Bier gebe es heute, aufgrund der höheren Qualitätsstandards im Vergleich zu früher, eigentlich nicht mehr, ergänzt sein Kollege Lechner.

In Asien wird mit Reis gebraut

Unterschiede gebe es natürlich in den Zutaten, die sich regional unterschieden. „In Asien oder der Türkei wird beispielsweise mit Reis gebraut. So spiegelt jeder Biertyp die Region wider, aus dem er kommt“, sagt Lechner.

Aufgabe der Braumeister ist es, dass das Bier der Brauerei Fürst Wallerstein immer eine gewohnt gleichbleibend hohe Qualität hat. Kreativ arbeiten könnten Brauer zum Beispiel, wenn etwas Neues auf den Markt kommen soll, sagt Bastian Ziegler. So gehe der Trend im Moment in Richtung alkoholfrei. „Auch bei uns entwickelt sich dieser Bereich, entgegen dem allgemeinen Biermarkt, der eher rückläufig ist, sehr positiv“, bestätigt der Geschäftsführer der Fürst Wallerstein Brauhaus GmbH, Reinhard Holz.

Rezeptur bleibt gleich

Auch beim Ipfmess-Bier erwarteten die Besucher, dass es jedes Jahr gleich schmeckt, sagt Bastian Ziegler. Und so werde es auch 2024 ein Festbier geben, an desssen Rezeptur man nichts verändert habe. Das beliebte Getränke werde 13,6 Prozent Stammwürze und 5,7 Prozent Alkohol enthalten und eine kräftige Farbe haben, ergänzt Martin Lechner.

Nach dem Einbrauen vergäre man das Bier. Seine endgültige Reife werde es nach etwa 10 Wochen erreichen, erläutern die Braumeister. Dabei setzt sich die Hefe ab und das Bier klärt sich.

Anstich am 5. Juli

So können sich sowohl die Bopfinger als auch Bürgermeister Gunter Bühler auf den 5. Juli freuen. Dann zapft der Schultes das erste Faß im Festzelt „Zum Senz“ an und gibt damit den offiziellen Startschuss für die Ipfmess 2024.