Voller Fokus aufs Jubiläumsjahr 2025 „100 Jahre SV Buch“

Der 1. Vorsitzende Stefan Hutter konnte zur Generalversammlung zahlreiche Mitglieder im Schützenhaus begrüßen und willkommen heißen. Nach dem Totengedenken leitete er direkt über in seinen Bericht, bei dem er in aller Kürze auf die 40 Veranstaltungstermine des abgelaufenen Jahres und auf die Arbeit im Vereinsbeirat einging. Seit Wochen wird in zehn Festausschüssen intensiv auf das 100-jährige Jubiläum hingearbeitet.

Es folgte der ausführliche Bericht von Kassiererin Carola Sauter die berichten konnte, dass der SV Buch erstmals seit 45 Jahren wieder schuldenfrei ist. Schießleiterin Tina Madronitsch berichtete ebenfalls sehr ausführlich von positiven Ergebnissen der Sportschützen. Die restlichen Berichte lagen der Versammlung als Berichtsheft vor. Gemeinderat Erich Migl führte die Entlastung durch.

Die anstehenden Wahlen ergaben: 2. Vorsitzender Steffen Abele, 3. Vorsitzender Patrick Gritsch, Schriftführerin Birgit Straub, Beirat Schützen Andrea Drmola und Martin Abele, Beirat Jazz Laura Mayle, Beirat Ladyfitness Katrin Staudenecker, Kassenprüfer Guido Deis und Gerhard Barth.

2. Vorstand Patrick Gritsch überreichte die Ehrungen: 10 Jahre aktiv: Philipp Rathgeb, 20 Jahre aktiv: Steffen Abele, 40 Jahre aktiv: Clemens Weiß, 50 Jahre aktiv: Paul Sorg, 25 Jahre Mitglied: Joachim Abele, Cornelia Beck, Ulrike Hieber, Jochen Massopust, Marion Rathgeb, Oliver Schmid, Thomas Schmid, 40 Jahre Mitglied: Josef Abele, Christoph Baier, Markus Baier, Manfred Kolb, Martin Rathgeb, Roland Strobel (Verbandsehrung), Clemens Weiß, 50 Jahre Mitglied: Paul Sorg, 60 Jahre Mitglied: Konrad Barth, 70 Jahre Mitglied: Bruno Fuchs, Richard Vogler. Den fleißigen Helfern im und ums Vereinsheim (Karl, Martin und Christian Rief, Hans Köppel, Paul Fuchs) wurde ein Gutschein überreicht.

In seinem Ausblick ging der Vorsitzende auf die Termine in 2024 ein, ehe er auch einen kurzen Ausblick aufs Jubiläumsjahr wagte. Ganz besonders nannte er dabei die folgenden Termine, die sich bereits heute alle Mitglieder und Gäste dick in den Terminkalender schreiben dürfen: -Samstag 11.01.2025 Fotoshooting Termin mit neuer Vereinsbekleidung - Samstag 05.04. 2025: Festakt - Sonntag 13.04.2025: Ehrungsnachmittag - 10.-25. 05. 2025: großes Preisschießen - 27. bis 29. 06.2025: Jubiläumsfest beim Schützenhaus.

Es wurde die neue Vereinsbekleidung vorgestellt, die im noch März bestellt werden muss.