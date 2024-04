Viele Aktivitäten in 2023

Der Vorsitzende des Obst- und Gartenbauverein (OGV) Lauchheim, Alfred Vetter, konnte zahlreiche Mitglieder im Landgasthof Thamasett zur Hauptversammlung 2024 begrüßen. Nach dem Gedenken an die im vergangenen Jahr verstorbenen Vereinsmitglieder ging Vetter auf das Vereinsjahr 2023 ein. Die angebotenen Veranstaltungen fanden unterschiedlich Interesse. Die Besichtigung der Biogasanlage im Ruital mit Führung von Stefan Elser war mit 34 Interessierten am Besten besucht, weniger Interesse fanden die Pflegetermine in der Gartenanlage.

Für das Jahr 2024 sind wieder mehrere Besichtigungen, Pflegetermine in der Gartenanlage und der Vereinsausflug zur Landesgartenschau nach Wangen im August geplant. Vorstand Vetter dankte allen die sich aktiv in das Vereinsleben einbrachten.

Maria Sachs berichtete mit Bilder von den Treffen der Jugendgruppe. Hier treffen sich 25 Kinder und Jugendliche regelmäßig mit sieben Betreuerinnen und Betreuern zu unterschiedlichen Themen aus dem Gartenjahr. Den Ausstellungsstand beim 75jährigen Jubiläum des OGV Zöbingen betreuten die Kinder gemeinsam mit den Betreuern.

Von einer soliden Finanzlage des Vereins berichtete die Kassiererin Sachs, das Jahr 2023 konnte mit einem guten Ergebnis abgeschlossen werden. Die Kassenprüfer lobten die hervorragende Kassenführung und empfahlen die Entlastung der Vorstandschaft vor.

Die stellvertretende Bürgermeisterin Monika Bernreiter überbrachte die Grüße der Stadt Lauchheim, bedankte sich für das Engagement der Vereinsmitglieder bei Veranstaltungen und schlug den Anwesenden die Entlastung der Vorstandschaft vor, die einstimmig angenommen wurde.

Mehrere Vereinsmitglieder konnten für langjährige Mitgliedschaft geehrt werden: für zehn Jahre Anita Schurr, Petra Rupp und Roland Weber, für 20 Jahre: Rose Wiedenmann, Rüdiger Backes, für 25 Jahre: Paula Vatter, Georg Vatter, Claus Liesch, Anton Geiger, Wolfgang Mendler, für 30 Jahre: Wilhelmine Kaltofen, Franziska Maier, Otto Beck, Josef Hackspacher. Für 10 Jahre als Funktionsträger Angelika Rückle und Carmen Maier und für 20 Jahre wurde Rainer Liesch geehrt.

Bei den anstehenden Wahlen wurden Alfred Vetter als Vorsitzender, Felix Jakob als Schriftführer, Angelika Rückle, Carmen Maier, Eugen Weber, Wolfgang Schneele als Beisitzer und Wolfgang Maier und Rainer Liesch als Kassenprüfer einstimmig mit Handzeichen gewählt.

Nach der Versammlung zeigte Karl Schütz beeindruckende Bilder von unserer Heimat.