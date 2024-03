Viel Lob für gute Vereinsarbeit

Am 22. März fand die Jahreshauptversammlung des Kleintierzuchtvereins Lauchheim im Landgasthof Thamasett statt. Der 1. Vorsitzende Herbert Zeller begrüßte die anwesenden Mitglieder zu dieser Versammlung.

Die einzelnen Berichte der Amtsinhaber brachten Einblicke in ein sehr aktives vergangenes Vereinsjahr mit Kreisschau, Lokalschau, Taubenmarkt, Jugendarbeit und Vereinsausflug. Die Mitgliederzahl des Vereins stieg auch im vergangenen Jahr an und ist derzeit mit stolzen 213 Mitgliedern sehr gut aufgestellt.

Die gesamte Vorstandschaft mit Andreas Kampmann als Kassierer wurden von den Vereinsmitgliedern einstimmig entlastet.

Herbert Zeller dankte Ludwig Fischer für seinen Einsatz als Jugendleiter, sowie allen Mitgliedern für das besondere Engagement und das sehr gute Miteinander im vergangenen Jahr. Bei der Kreisschau und der Lokalschau präsentierte sich der Verein der Öffentlichkeit auf gelungene Weise.

Bei den Wahlen wurden alle zur Wahl stehenden seitherigen Amtsinhaber einstimmig in ihrem Amt bestätigt.

Die stellvertretende Bürgermeisterin Frau Bernreiter überbrachte Grüße der Stadt Lauchheim, verbunden mit einem Lob und Dank für die gelungene Vereinsarbeit.

Die Siegerehrung der Lokalschau nahm der 2. Vorsitzende Karl Maier vor.

Vereinsmeister Tauben

1. Platz Eberhardt Thamasett

2. Platz Eberhardt Thamasett

Vereinsmeister Geflügel

1. Platz Rainer Kohler

2. Platz Julia Kohler

3. Platz Julia Kohler

Vereinsmeister Kaninchen

1. Platz Franz Mayr

2. Platz Herbert Saur

3. Platz Rainer Kohler

Judith Dolpp erhielt die silberne Ehrennadel der Handarbeit und Kreativ- Gruppen vom Zuchtverband deutscher Rassekaninchenzüchter (ZDRK). Herbert Zeller wurde vom Bund deutscher Rassegeflügelzüchter (BDRG) eine Ehrenurkunde und die silberne Bundesnadel verliehen. Franziska Maier wurde mit der ZDRK-Ehrennadel in Gold der HuK- Gruppen ausgezeichnet.

Einen Ausblick auf die Lokalschau 2024 am ersten Adventswochenende in der Alamannenhalle in Lauchheim bildete den Abschluss der Versammlung.