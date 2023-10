Walnüsse, Bienen und Alpakas

Der Obst- und Gartenbauverein (OGV) Zöbingen hat am vergangenen Wochenende sein 75. Jubiläum mit einer Veranstaltung in der Gemeindehalle und einem vielseitigen Ausstellerzelt gefeiert.

Die Feierlichkeiten begannen am Samstag und erstreckten sich über zwei Tage. Der Vereinsvorsitzende, Karl Josef Rupp, eröffnete die Jubiläumsveranstaltung vor einer begeisterten Menge. Zahlreiche Nachbarvereine präsentierten sich in eigens errichteten Ständen im Ausstellerzelt. Bürgermeister Johannes Joas, Vereinsvorsitzender des Kreisverbands Aalen, Rolf Siedler, und Ortsvorsteher Roland Gloning waren ebenfalls anwesend und würdigten das 75-jährige Bestehen des OGV-Zöbingen in ihren Ansprachen. Die Gäste wurden kulinarisch verwöhnt, und die Band Kir Royal sorgte für beste Unterhaltung und lud zum Tanzen ein.

Am Sonntag öffnete das Festzelt erneut seine Tore, und die Vereine nutzten die Gelegenheit, ihre Aktivitäten zu präsentieren. Ein besonderes Highlight war die Vorführung des OGV Adelsmannsfelden, der zeigte, wie Walnüsse zu Öl gepresst werden. Vom OGV Lauchheim und seinen „Frechen Früchtchen“ erfuhr man viel Wissenswertes über die Wichtigkeit der Wildbienen, Schmetterlinge und Co. Außerdem ergänzte Anita Dambacher das Angebot mit ihren Alpaka Produkten und erzählte über Wanderungen mit ihren Tieren. Auch der Kreisverband informierte über trockenheitsverträgliche Pflanzungen in Zeiten des Klimawandels. Imker Josef Grau aus Zöbingen gab wertvolle Einblicke in die Welt der Bienen und bot Honigprodukte zum Verkauf an. Verschiedene Blumen, Bonsai und Obstbäume wurden ausgestellt, und für die jüngsten Besucher gab es Kinderschminken, ein Glücksrad und einen Tisch zum Malen und Basteln. Der OGV Zöbingen nahm die Besucher mit auf eine Reise durch die Vereinsgeschichte, die auf Monitoren eindrucksvoll präsentiert wurde. Die Kindergruppe Ukulala unter der Leitung von Daniela Hoffmann begeisterte das Publikum mit kreativen Ukulele-Musikstücken. Auch an diesem Tag wurde bestens für das leibliche Wohl gesorgt.