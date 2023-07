Unterschneidheimer Festtage waren ein Fest der Blsmusik

Gesang–, Sport– und Musikverein sind tragende Säulen der Dorfgemeinschaft, von der abwechselnd jedes Jahr die Unterschneidheimer Festtage ausgerichtet werden. Dieses Mal war der Musikverein an der Reihe — und deshalb sind diese Tage auch zu einem Fest der Blasmusik geworden.

Das begann mit der Bierprobe, zu der Sebastian Matz vom Vorstandsteam der Rieser Trachtenkapelle Unterschneidheim im voll besetzten Festzelt Ehrengästen begrüßte. Unter ihnen waren Rentner der Firma Leitz–Unterschneidheim, die traditionell an diesem Abend ihren „Treff“ im Zelt haben. Zuvor gab es Freundschafts–Fußballspiele von Leitz–Unterschneidheim und Leitz Oberkochen. Vier gezielte Hammerschläge von Bürgermeister Johannes Joas zapften das erste Fass Bier an. Ein abendfüllendes Medley böhmischer Polkas, Evergreens und moderner Blasmusiken erklang aus dem Repertoire, das Dirigent Ulrich Sachs für seine Unterschneidheimer „Riaser“ auflegte hatte und erfreute Hunderte Besucherinnen und Besucher. Als dann am Samstagabend „echte Riaser“, „D’Maihinger“, die Rieser Trachtenkapelle aus Maihingen mit Thomas Christ aufs Podium traten und mit „böhmisch– mährischen“ Blasmusikperlen den Abend krönten, waren sie die dritten, zwei Stunden bis Mitternacht und tolle Stimmung im Zelt. Den Auftakt gab der Musikverein Westhausen mit Reinhard Langer und mit professioneller Conference zu exzellenter Musik führte Vorsitzender Gerhard Oppold durchs Programm. Dass mittlerweile fast alle Blasmusikkapellen der Region auch sängerische Talente pflegen wurde besonders deutlich mit der Schwabenlandkapelle Tannhausen. Unter Leitung ihres Dirigenten Michael Seckler glänzten sie mit einer Schlagerparade. Als Intermezzo begrüßte Bürgermeister Johannes Joas den neuen Bürgermeister der mit Unterschneidheim befreundeten Gemeinde Krumhermersdorf im Erzgebirge, Heiko Gläser. Der versprach ein baldiges Wiederkommen und sagte, „ich möchte, dass aus Freunden Partner werden“.

Am Sonntag gabs nach dem Festgottesdienst in der Pfarrkirche Sankt Petrus und Paulus wieder Musik im Zelt, beim Frühschoppen mit dem Musikverein Riesbürg und unzählige Besucher genossen den reichhaltigen Mittagstisch. Das alles bestritt die Dorfgemeinschaft mit „eigenen Leuten“, von der Speisenzubereitung über Getränkeausschank bis zu adretten Bedienungen. Damit aber noch nicht genug, denn die Models bei der Trachtenmodenschau am Sonntagnachmittag waren Musikerinnen und Musiker von Unterschneidheim. Und am Abend spielte die Partyband „XCITED.“

Traditionell folgte dann am Montag das Kinderfest mit Kindergarten, Festzug, Jugendkapelle, Kinderchor und dem abendlichen Ausklang mit der Trachtenkapelle Marktoffingen.