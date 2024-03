In der jüngsten Sitzung des Unterschneidheimer Gemeinderats hat Kämmerin Nicole Joas den Haushalt für das laufende Jahr 2024 vorgestellt. Ein Haushalt mit einem Volumen von knapp 16 Millionen Euro, der gespickt ist mit vielen Investitionen, welche dazu führen, dass die Gemeinde weitere Schulden machen muss. Bürgermeister Johannes Joas dazu: „Was wir hier planen ist kein Luxus sondern das sind Pflichtaufgaben, welche die Gemeinde Unterschneidheim infrastrukturell weiter nach vorne bringen.

Schuldenstand steigt auf knapp drei Millionen Euro

Der Schuldenstand wird sich unter Berücksichtigung der geplanten Tilgungen dann auf knapp über drei Millionen Euro belaufen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 611,49 Euro (Vorjahr 215,91 Euro) entspricht. Die Räte gaben den Haushaltszahlen bei einer Gegenstimme Grünes Licht.

Es war der zweite Haushalt von Kämmerin Nicole Joas und sie wurde dafür gelobt, denn dahinter stecke eine Menge Arbeit, so Bürgermeister Johannes Joas. Dieser nahm auch Stellungnahme zum Haushalt in dem er feststellte, dass die enorm, gestiegenen Ausgaben mit eine Schuld am negativen Ergebnis trägen. „Uns war es wichtig, einen Haushalt zu schaffen, der vertretbar und trotzdem belastbar ist“, sagte Joas.

Bei der Menge an für die Gemeinde notwendigen Investitionen aber müsse man damit leben, dass ein Minus herauskommt. „Was wir hier planen ist wahrlich kein Luxus, sondern es handelt sich um Pflichtaufgaben für die gesunde Infrastruktur der Gemeinde Unterschneidheim“, sagte er.

Trotz Schulden genug Spielraum

Die Neuverschuldung betreffend bemerkte er: Auch mit diesem Schuldenstand bleibt uns Luft zum Atmen. Wir dürfen uns nicht tot sparen sondern wir müssen uns weiterentwickeln“, so der Bürgermeister. In Sachen Pro-Kopf-Verschuldung sagte Joas: „Diese wird oft überbewertet aber dagegen können wir auch neue Werte für die Gemeinde stellen, Werte, die für Unterschneidheim wichtig sind.“