So sieht das neue Rathaus in Unterschneidheim aus

‐ Fast auf den Tag genau, zwei Jahre nach dem Spatenstich, konnte die Gemeinde Unterscheidheim mit einem kleinen aber feinen Festakt die Eröffnung ihres Rathauses feiern. In seiner emotionalen und begeisternden Rede dankte Bürgermeister Johannes Joas vor allem den Nachbarn, die geduldig den Baulärm und andere Unannehmlichkeiten ertragen haben. Des Weiteren bedankte er sich beim ehemaligen Besitzer des Grundstücks für dessen Bereitschaft mit der Gemeinde zu kooperieren.

Und er dankte den Handwerkern, Planern sowie allen Mitarbeitern für deren Einsatz und Bereitschaft, dieses Projekt nach fast 50 Jahren Planung zu einem positiven Ende zu bringen. Nachdem bereits Alt-Bürgermeister Günter Schenk vor 50 Jahren erste Überlegungen anstellte, ein neues Rathaus zu bauen, lag es an seinem Vorgänger Nikolaus Ebert, die Weichen zu stellen, damit man jetzt die Einweihung von Unterschneidheims neuem Verwaltungszentrum feiern kann, so Johannes Joas. Das lichtdurchflutete und offene Gebäude solle ein Ort der Begegnung sein. Daher war es auch stets oberster Ziel des Gemeinderates und der Verwaltung, die Bevölkerung mitzunehmen und in den Planungsprozess miteinzubeziehen.

Es sei ein bedeutender Moment für Unterschneidheim, so Landrat Joachim Bläse. In unsicheren Zeiten habe der Gemeinderat und die Verwaltung den Mut gehabt, in das Richtige zu investieren. Ein Rathaus sei nicht nur die Visitenkarte der Gemeinde, sondern auch ein Ort der Stabilität und der Demokratie. Im Falle Unterschneidheims sei es angesichts des gelungenen Baukörpers sogar eher eine Kathedrale der Demokratie. Dass Schwaben mehr können als nur Schwäbisch, bewies Landtagsabgeordneter Winfried Mack, der die Gäste aus der Partnerstadt Volvic auf Französisch begrüßte. In Unterschneidheim sei zusammengewachsen, was zusammengehört. Daher sei das neue Rathaus ein Ort der Einheit und eine wichtige Anlaufstelle für die Bürger. Während Laurent Thevenot aus Volvic die Hilfe eines Dolmetschers in Anspruch nehmen musste, versuchte der Krumhermersdorfer Ortsvorsteher Heiko Gläser sein Glück auf Sächsisch und hatte so die Lacher auf seiner Seite. Beide beglückwünschten die Unterschneidheimer zum gelungenen Neubau und überreichten Johannes Joas eine Lavaplatte (Volvic) und einen essbaren „Zweit“Schlüssel (Krumhermersdorf) fürs Rathaus.

Die Vertreter der beteiligten Planungsbüros Architektin Andreas Litterer vom Architekturbüro Kauffmann, Theilig und Pratner sowie Landschaftsarchitekt Rainer Gänßle vom Büro Gänßle und Hehr lobten die gute Zusammenarbeit aller beteiligten und überreichten ebenfalls einen gebackenen Schlüssel als Präsent.

Arrondiert wurde die Veranstaltung mit der kirchlichen Segnung durch die Pfarrer Francesco Antonelli und Johannes Kolb.

Für kurzweilige Unterhaltung sorgte der schwäbische Mundart-Kabarettist Thomas Rühl alias Karle Käpsele aus Oala.

Musikalisch umrahmt wurde der Abend vom „Trio Arsatius Consort“, das auf historischen Violinen Stücke des Unterschneidheimer Komponisten Franz Bühler wiedergab.