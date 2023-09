SC Unterschneidheim: Als Einheit an die Tabellenspitze der Kreisliga A II

Vier Spiele sind in der Kreisliga A II absolviert — und die bislang größte Überraschung ist ein Aufsteiger.

Alle vier Spiele gewonnen

Der SC Unterschneidheim hat alle vier Partien gewonnen und steht an der Tabellenspitze. Als einzige Mannschaft der Liga konnte man dabei alle Spiele gewinnen. Zum Auftakt gab es ein 2:1 im Aufsteiger–Duell gegen die TSG Abtsgmünd. Es folgte der 2:1–Auswärtserfolg beim FC Röhlingen. Am dritten Spieltag gab es ein klares 3:0 gegen den TV Bopfingen. Am vergangenen Spieltag gab es ein beeindruckendes 4:0 beim TSV Westhausen. Trainer Rainer Wurstner blickt auf die Partien zurück: „Mit meiner Mannschaft bin ich natürlich sehr zufrieden. Nach vier Spielen haben wir die maximale Punkteausbeute geholt. Das ist überragend — auch mit Blick auf unser oberstes Ziel, dem Klassenerhalt. Wir wissen diesen Start einzuschätzen. Bei uns wird nun keiner abheben. Der Blick geht weiter nach hinten, von den Abstiegsrängen möchten wir am liebsten bis zum Ende der Runde weit wegbleiben. Dafür müssen wir aber weiter hart arbeiten.“

Erst zwei Gegentore

Ein Garant für den aktuellen Erfolg ist die stabile Abwehr. Erst zweimal musste man den Ball aus dem eigenen Tor holen. Zusammen mit dem FC Ellwangen ist das Liga–Spitze. Aber auch die Offensive muss sich überhaupt nicht verstecken. Elf Tore konnte man bereits erzielen. Bester Torschütze ist Simon Joas mit drei Treffern. Dieser Wert zeigt: Beim SC Unterschneidheim kann jeder Tore erzielen, den einen Torjäger gibt es bislang nicht — und das macht es für den Gegner unberechenbar. „Diese Unberechenbarkeit hatten wir in der vergangenen Saison auch schon. Alle von uns können und sollen auch torgefährlich sein. Meine Jungs haben Qualitäten im Umschaltspiel oder bei Standards“, berichtet Rainer Wurstner.

SC tritt als Einheit auf

Wie der Trainer noch ergänzt, komme seine Mannschaft über das Kollektiv. Das Team tritt als Einheit auf. „Wir haben vielleicht nicht die allerbesten ausgebildeten Spieler in unseren Reihen. Aber wir kompensieren das über unseren Team–Spirit. Jeder gönnt dem anderen den Einsatz. Ein Lob möchte ich auch noch an unsere zweite Mannschaft aussprechen. In der Vorbereitung hatte ich durchschnittlich 23, 24 Spieler im Training. Deshalb konnten wir beispielsweise immer Elf gegen Elf spielen. Das ist schon ein Vorteil für uns gewesen.“

Spitzenspiel gegen Ellwangen

Auch wenn die Tabelle nach erst vier Spieltagen natürlich noch nicht allzu aussagekräftig ist, kommt es für Unterschneidheim an diesem Sonntag zum absoluten Top–Spiel. Der Tabellenzweite FC Ellwangen wird zu Gast sein. Doch leicht wird es für Ellwangen nicht, in Unterschneidheim dreifach zu punkten. Saisonübergreifend ist das Team von Trainer Rainer Wurstner seit 15 Liga–Spielen zu Hause ungeschlagen (13 Siege und zwei Unentschieden). Die letzte Heimniederlage gab es Mitte Mai vergangenen Jahres. Gegner damals: der FC Ellwangen. So schätzt Rainer Wurstner den kommenden Gegner ein: „Sie haben viele starke Einzelspieler. Für uns geht es da auch wieder nur über das Kollektiv. Wenn Ellwangen die Qualitäten auf den Platz bringt, wird es schon ziemlich schwer für uns. Das ist ein starker Gegner. Wenn wir am Sonntag vielleicht nicht gewinnen sollten, wäre das für uns aber überhaupt kein Beinbruch.“

Doch mit der Euphorie im Rücken und der starken Heimbilanz ist auch der fünfte Sieg in Serie definitiv kein Ding der Unmöglichkeit.