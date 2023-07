Richter und Richter beim Bürgerfest: Kirche muss weiter zusammenrücken

Wie muss sich die Kirche verändern, um mit der Zeit Schritt halten zu können? Über dieses Thema hat sich Timo Lämmerhirt, Redaktionsleiter der „Ipf– und Jagst–Zeitung/Aalener Nachrichten“, beim Bürgerfest am vergangenen Wochenende mit dem Aalener Stadtpfarrer Bernhard Richter und dem Pastoralreferenten der Seelsorgeeinheit Unterschneidheim, Hans–Christian Richter, unterhalten — die im Übrigen nicht miteinander verwandt oder verschwägert sind, sich aber sehr schätzen.

Beide sind sich in dieser Frage einig: Der Gedanke der Ökumene müsste noch stärker gelebt werden. „Ökumene lebt von den Personen, die sie gestalten. Sie lebt von Vertrauen und dass man sich aufeinander verlassen kann“, sagte Bernhard Richter in diesem Zusammenhang. „Wir sind eine Christenheit und müssen in Zeiten von Krisen und Austritten viel, viel stärker zusammenhalten und uns nicht bekämpfen. Das muss in Zukunft einfach noch besser gelingen, aber dafür brauchen wir viel Mut und Optimismus.“ Aus Sicht Hans–Christian Richters müssten dafür aber die einzelnen Ortschaften im Ostalbkreis näher zusammenrücken. „Ich nehme schon in ländlichen Gemeinden wie Unterschneidheim wahr, dass die Leute schon schauen, wo wann Gottesdienste sind und dann schon sehr an ihren Ort kleben.“ Früher als selbstverständlich geltende Strukturen, in denen jeder Ort einen eigenen Pfarrer hatte, seien immer noch in den Köpfen vieler Gemeindemitglieder verankert. Die Kritik, dass in manchen Gemeinden nur noch einmal im Monat Gottesdienste abgehalten würden, erscheine aus ihrer Sicht daher völlig legitim. „Die Leute schauen dann aber auch nicht über ihren Tellerrand hinaus und fahren fünf Kilometer weiter. Das finde ich schade“, argumentierte Hans–Christian Richter dagegen.

Hinzu komme nach Einschätzung des Aalener Stadtpfarrers, dass das Gebiet zwischen Lorch und Riesbürg — ähnlich wie im Politischen — auch im Pastoralen eine starke Durchmischung aufweise, die dem Gedanken der Ökumene nicht unbedingt zuträglich sei. Es gebe Gemeinden, die entweder stark evangelisch oder auch katholisch seien. Teilorte mit einer konfessionellen Minderheit fielen dann kaum ins Gewicht zur kirchlichen Hauptausrichtung der Gesamtgemeinde. „Wenn man eine Mehrheit hat, braucht man gar nicht groß gucken, was die eigentlich machen“, so Bernhard Richter. Er ist der Überzeugung, dass aber auch hier ein überkonfessionelles Zusammenrücken zwischen den Orten erfolgen müsse. Die kirchliche Arbeit im Sozialen, beispielsweise durch die Betreuung von Tafelläden, Nachbarschaftszentren oder Wohnsitzlosenheimen, sei dafür ein sehr gutes Beispiel: „Wo immer wir in die Gesellschaft hineinwirken und versuchen, auch Menschen in Krisensituationen zu begleiten, da werden wir sehr anerkannt, das wird als gesellschaftlicher Beitrag der Kirchen geschätzt. Es hilft uns, vielleicht über die konfessionelle Identität hinaus, zusammenzuwachsen, weil uns das eben allen wichtig ist.“

Um das auch im Pastoralen anzuregen, müssten nach Meinung von Hans–Christian Richter noch mehr Begegnungsräume geschaffen werden, die es den Menschen erlauben, ohne den Zwang einer verbindlichen Zugehörigkeit aufeinander zuzugehen. Ein gutes Beispiel, wie das funktionieren kann, sei dafür die Veranstaltung Song4U, ein Gottesdienstformat in Unterschneidheim. Die Messe wird dabei jeweils immer von Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren vorbereitet, die sich in ihrer Vorbereitung an einem aktuellen Song orientieren. Auch der Predigt dient der Inhalt des ausgewählten Songs als Inspiration. So stand bei der jüngsten Ausgabe am vergangenen Sonntag der Song „Flowers“ von US–Sängerin Miley Cyrus im Mittelpunkt. Wie Richter erklärt, werde für dieses Event bewusst keine Kirche als Veranstaltungsort gewählt, sondern eine für jeden frei zugängliche Lokalität — in diesem Fall die Hütte am Unterschneidheimer See — „um alle Christen zum Mitfeiern einzuladen“.