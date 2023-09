Landrat bringt zum Kreisjubiläum eine Kaiserlinde fürs neue Rathaus mit

Die Gemeinde Unterschneidheim hat den 50. Geburtstag des Ostalbkreises unter dem Motto „Unterschneidheim hält sich fit“ gefeiert. Rund um und in der Festhalle gab es eine Aktionsmeile zu bewältigen, die es in sich hatte. Landrat Joachim Bläse brachte dem Wunsch entsprechend eine Kaiserlinde mit und begab sich mit Bürgermeister Johannes Joas nach der Begrüßungsrede und einem Tanz der Garde „Dancing Queens“ gleich auf den Parcours, um sportlich mitzumachen.

Bürgermeister Joas sagte zur Begrüßung: „Ich finde es toll und bin gespannt, was die vielen ehren- und hauptamtlichen Helfer vieler Vereine auf die Beine gestellt haben. Und er wurde nicht enttäuscht denn der Sportclub und viele Vereine aus der Gemeinde hatten sich so richtig ins Zeug gelegt, um für jeden etwas zu bieten. Dass dabei Bewegung und Gesundheit im Mittelpunkt stand, hatte schon der Einladungsflyer versprochen. Zuvor aber wandte sich Joas an Bläse und sagte: „Bei jeder Familienfeier kommen früher oder später auch negative Sachen zu Wort“, sagte Joas und er meinte damit die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger den Klinikstandort betreffend. „Wir wollen auch in Zukunft gesund feiern können“, an unserem Programmangebot liegt es nicht. Der Landrat versprach, dass die zeitnahe Notfallversorgung auch für den Osten des Kreises gewährt bleiben soll.

Unterschneidheim toppe mit seinem Angebot zum 50-jährigen Bestehen des Ostalbkreises mal wieder alles, so der Landrat. Er lobte das von Joas bestellte Wetter und ging auf die Erfogsgeschichte des Ostalbkreises ein und rief den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde Unterschneidheim zu: „Sie alle tragen dazu bei, dass sich der Kreis jeden Tag neu behaupten kann. Daran anschließend ging’s auf den Parcour, bei dem es unter anderem „Aktiv und Beweglich“ hieß, man mit Mobilitätsübungen sportlich bewegt wurde, es Powergymnastik gab sowie Partytänze für jedes Alter. Ganztätig konnte man sich beim Minigolf vergnügen, Stationen mit Kraft bewältigen, Tennisübungen machen, die rollende Kinderturn-Welt besuchen, sich den Blutdruck messen lassen, sich über Zahngesundheit informieren, Gleichgewicht und Koordination üben, Smoothies und Obstspiele probieren oder sich mit Schach kopfmäßig fit halten. Die Kinder bewältigten mit Fahrzeugen einen Fitnessparcours, ebenso wie einen Miniparcours, es gab eine Fühlkisten mit Obst und Gemüse, Bewegungsideen für zu Hause bei schlechtem Wetter, Schießen mit dem Lichtgewehr, Fußball-Dart und und und. Für Essen sorgte der Sportclub.