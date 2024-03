Großer Besucherstrom zum Tag der offenen Tür an der SRS

Am Tag der offenen Tür an der Sechta-Ries-Schule in Unterschneidheim hat es für die Besucher jeden Alters eine Vielzahl von Aktivitäten und Präsentationen zu sehen und zu erleben gegeben. Die Veranstaltung begann um Punkt 16 Uhr mit Grußworten von Rektor Stefan Vollmer und Bürgermeister Johannes Joas.

Die Besucher konnten an verschiedenen Mitmachangeboten teilnehmen, die das breite Spektrum der Schule widerspiegelten. Im Kunstsaal konnten sie ihrer kreativen Ader freien Lauf lassen und an der Aktion-Painting-Aktion teilnehmen. Im Biosaal standen interessante Tests zu den menschlichen Sinnen auf dem Programm, um die Sinne auf die Probe zu stellen.

Für die Feinschmecker bot die Schulküche die Gelegenheit, Toast mit Frischkäse und Ei zu probieren. Im Textilraum konnten Besucher ihre handwerklichen Fähigkeiten unter Beweis stellen und Makramee-Schlüsselanhänger herstellen. Im EDV-Raum konnten sie ihre kreative Seite entdecken und digitale Bildkarten mithilfe von künstlicher Intelligenz erstellen.

Es gab auch spannende Vorführungen und Aktivitäten in verschiedenen Räumen der Schule. Von der Arbeit des neuen 3D-Druckers im Computerraum bis hin zur Herstellung eines Tic-Tac-Toe Spiels mit einer CNC-Fräse im Technikraum war für jeden etwas dabei. Im Chemiesaal konnten Besucher faszinierende Experimente mit Trockeneis oder Knallgas beobachten.

Musikalische Unterhaltung boten der Chor, die Gitarren-AG und die Schulband. Im Physiksaal konnten Besucher zauberhafte naturwissenschaftliche Experimente von Schülern für Schüler erleben und die Eltern hatten die Gelegenheit, an Schulhausführungen teilzunehmen und mehr über das Schulgebäude, die digitalen Tafeln und das Schulleben zu erfahren.

In den verschiedenen Klassenräumen präsentierten sich AGs und Fächer mit vielfältigen Aktivitäten, von Mathe-Rätseln bis hin zu sprachlichen Spielen. Der Werteraum für das Fach Religion lud ein, Saatbomben unter dem Motto „Werte in der Welt säen“ zu formen.

Der Tag der offenen Tür an der Sechta-Ries-Schule in Unterschneidheim war nicht nur eine Gelegenheit für Besucher jeden Alters, die Vielfalt der Schule kennenzulernen, sondern auch ein inspirierendes Erlebnis, das die Kreativität, Neugierde und Gemeinschaft innerhalb der Bildungseinrichtung widerspiegelte. Die engagierte Teilnahme der Schülerinnen und Schüler, der Lehrkräfte und Eltern trug maßgeblich zum Erfolg der Veranstaltung bei und zeigte das starke Zusammengehörigkeitsgefühl der Schulgemeinschaft.