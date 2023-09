Große Freude beim Team des Platzwirts Unterschneidheim. Anja Eiberger-Fuchs und Bernd Fuchs, unterstützt von der Seniorchefin Marianne Eiberger, haben von der Hacker-Pschorr-Brauerei den „Stern der Gastlichkeit“ verliehen bekommen. Eine Auszeichnung, die wirklich verdient werden muss und welche die Gastlichkeit und die Qualität der Traditionsgaststätte in Unterschneidheim widerspiegelt.

Als Gast gibt man sich nicht mehr nur mit gutem Essen zufrieden, denn auch das perfekte Rundum-Gefühl ist für ein herausragendes Gastronomie-Erlebnis entscheidend. Der begehrte „Stern der Gastlichkeit“ zeigt Gastronomiebetriebe, die dauerhaft eine sehr hohe Qualität unter Beweis stellen. Die teilnehmenden Betriebe werden mehrmals im Jahr von unabhängigen, anonymen und branchenaffinen Testgästen besucht und bewertet. Nur wenn beim Durchlaufen des Qualifizierungsprozesses die Gästeerwartungen dauerhaft erfüllt werden, steht einer Auszeichnung nichts im Wege.

Der Platzwirt in Unterschneidheim ist eine Traditionswirtschaft seit 130 Jahren und der Familie liegt schon seit Generationen das Wohl der Gäste am Herzen, soll heißen, hier kann man sich wohlfühlen und hier bekommt man gut bürgerliches Essen auf hohem Niveau. Das macht einen unvergesslichen Besuch im Platzwirt aus? In der Gastronomie ist das Gesamterlebnis entscheidend, um den Gast zu begeistern. Gleichbleibend hohe Qualität ist hierbei ein essenzieller Bestandteil der erfolgreichen Gastronomie und das in allen Bereichen. Kompetenz, Freundlichkeit, Getränke- und Speisenqualität, aber auch das Ambiente, zählen zu den wichtigsten Parametern, anhand derer die Qualität eines Restaurants gemessen wird. Auf die im Platzwirt angebotene hohe Rundum-Qualität kann sich der Gast verlassen.

Grund genug, dass sich der Platzwirt seit mehreren Jahren auf dieses Qualitätssiegel bewirbt. „Wir möchten den Gast verwöhnen und das mit immer gleichbleibender Qualität und mit einem ausgesprochen guten Service“, sind sich die Wirtsleute Anja Eiberger-Fuchs und Bernd Fuchs zusammen mit der Seniorchefin Marianne Eiberger einig. „Das ist für uns einfach eine Selbstverständlichkeit“, sagen sie im Gespräch mit der „Ipf- und Jagst-Zeitung/Aalener Nachrichten“. Und dass dies jeden Tag in die Wirklichkeit umgesetzt wird, können die Gäste bestätigen.

Bestätigt haben dies auch anonyme Tester, welche den Platzwirt unter die Lupe genommen haben. Wie gesagt, anonym betreten die Tester unangemeldet die Gastwirtschaft und füllen im Hintergrund einen 120-Fragenkatalog aus. Dies passiert drei Mal in einem Jahr. Wer dann schlussendlich über 90 Prozent der geforderten Kriterien erreicht, wird mit dem „Stern der Gastlichkeit“ durch die Hacker-Pschorr-Brauerei geadelt.

Dass dies nicht von ungefähr kommt, bringt Anja Eiberger Fuchs mit folgenden Worten auf den Punkt: „Man ist bestrebt, das hohe Niveau zu halten, weil man eigentlich nie weiß, wenn die Testesser kommen. Deshalb gehört Freundlichkeit und die hohe Qualität unserer angebotenen Speisen zum Tagesgeschäft.“

Thomas Rechl von der Hacker-Pschorr-Brauerei hat dieses Anliegen der Wirtsfamilie und die Umsetzung im Platzwirt bestätigt. „Was wir hier erleben, ist Gastlichkeit vom Feinsten, gepaart mit einem tollen Essen. Mit dem ,Stern der Gastlichkeit‘ zeichnen wir den Platzwirt in Unterschneidheim gerne aus. Die Wirtsleute haben ihn verdient“, sagt er in seiner Laudatio. Mit dem „Stern der Gastlichkeit“ soll des Weiteren erreicht werden, dass die Partnerschaft zwischen Brauerei und Gastronomen weiter gefördert wird.