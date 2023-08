Benefizkonzert für den kleinen Liam

Vor Kurzem ist im Malteserzentrum in Unterschneidheim ein Benefizkonzert für den kranken Liam abgehalten worden. Bei heißen Temperaturen durfte die Musikgruppe tonarts und die Maltesergruppe aus Unterschneidheim zahlreiche Konzertbesucher im Hof des Malteserzentrums willkommen heißen. Anlass war das Benefizkonzert für die Familie Kirchner aus Zipplingen, heißt es in der Mitteilung.

Dessen Sohn Liam ist unheilbar herzkrank, die Familie benötigt jegliche Hilfe. Beide Eltern sind derzeit voll und ganz mit der Pflege ihres Kindes beschäftigt, da Liam die volle Aufmerksamkeit seiner Eltern benötigt. Er wird über eine Magensonde ernährt und muss viele Medikamente nehmen.

Dies war für tonarts Anlass, ein kleines Konzert zu organisieren. Nach dem Motto „Gemeinsam für die Familie“ holten sie sich die Maltesergruppe aus Unterschneidheim ins Boot, arrangierten die Location, bereiteten sie sich musikalisch vor und machten fleißig Werbung.

Mit liebevoll ausgesuchten Liedern für die Familie und die Besucher gestaltete die Musikgruppe — bestehend aus Diana Baumann, Silvia Kober, Daniela Maier, Marianne Seibert, Johanna Stempfle und Ramona Vaas — den Abend musikalisch. Die Maltesergruppe aus Unterschneidheim stellte die Location und sorgte für genügend Abkühlung am heißen Abend.

Nach einleitenden Worten von Bürgermeister Johannes Joas und dem ersten Liedabschnitt mit dem selbst gedichteten Text für den kleinen Liam erzählt die Tante die ganze Geschichte. Die Musikgruppe und die Malteser gingen mit gutem Beispiel voran, am Ende des musikalischen Abends war eine Spende in Höhe von 2341,30 Euro zusammen. Die Spendensumme beinhaltete den Getränkeerlös in Höhe von 464,10 Euro und die Geldspenden über 1877,20 Euro.

Die Gruppen sind sehr erfreut über dieses erfolgreiche Konzert und freuen sich, diese Spende an die Familie Kirchner übergeben zu dürfen. Parallel dazu organisieren sie weitere Spendenaktionen, um so der Familie helfen zu können.