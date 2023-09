Wer sich früher mit alteingesessenen Unterschneidheimern im Gasthof „Zum Kreuz“ verabreden wollte, lief unter Umständen Gefahr, am Ende allein essen zu müssen — allerdings nicht, weil das Gegenüber unhöflicherweise nicht abgesagt hat oder das Treffen vergessen hat, sondern weil es möglicherweise zur selben Zeit in Nordhausen oder Zipplingen auf Gesellschaft wartete. Wurde aber zum „Platzwirt“ eingeladen, war für das Gegenüber sofort klar: Nur der Gasthof „Zum Kreuz“ in Unterschneidheim kann gemeint sein.

130 Jahre Unterschneidheimer Wirtshausgeschichte

Zwar nicht immer unter diesem Namen, aber dafür durchgehend in der Hand der Familie Eiberger, gibt es den „Platzwirt“ nun schon seit mehr als 130 Jahren in Unterschneidheim. 13 Jahrzehnte mit vielen rauschenden Festen, mit schönen und traurigen Anlässen, tausenden Gäste, unzähligen verspeisten Gerichten und geleerten Getränken, Firmenfeiern und Vereinsabenden. 13 Jahrzehnte, in denen sich das Erscheinungsbild des Gasthauses stark verändert hat.

Malereien im Innenraum der Gaststube des "Platzwirts" zeigen, wie der Gasthof vor mehr als 100 Jahren einmal ausgesehen haben könnte. (Foto: Larissa Hamann )

Wirtin Anja Eibinger-Fuchs lenkt die Geschicke des Lokals bereits in fünfter Generation. Zuvor hatte bis 2012 ihr Vater Richard Eiberger das Wirtshaus geführt. Dieser hatte den Betrieb wiederum von seinem gleichnamigen Stiefonkel übernommen, der seinen Vater und somit Anja Eiberger-Fuchs’ Großvater abgelöst hat.

Im Grunde wollte ich es nie so haben, wie ich es als Kind erlebt habe. Anja Eiberger-Fuchs, Inhaberin des Gasthofs "Platzwirt"

Dass die heute 43-Jährige den Betrieb einmal übernehmen würde, kam für sie in ihrer Jugend zunächst nicht infrage. „Im Grunde wollte ich es nie so haben, wie ich es als Kind erlebt habe, weil meine Eltern nie viel Zeit für uns hatten. Für uns war immer nur Urlaub und Weihnachten die Zeit der Familie. Und das Geschäft ruht nie, selbst wenn es geschlossen ist“, so Eiberger-Fuchs.

Zu dem Zeitpunkt, als dieses Bild angefertigt wurde, hat die Familie zusätzlich zur Wirtschaft auch noch eine eigene Metzgerei betrieben. (Foto: Larissa Hamann )

Sie schloss eine Ausbildung zur Automobilkauffrau ab und arbeitete daraufhin einem Autohaus. „Ich bin dann tagsüber ins Geschäft gefahren, nach Feierabend und am Wochenende ging es dann in der Wirtschaft weiter — ich war also eigentlich durchgehen am Schaffen“, erzählte sie im Gespräch mit der „Ipf– und Jagst–Zeitung/Aalener Nachrichten“ weiter.

Zwei zukunftsentscheidende Ereignisse bestimmen das Schicksal des "Platzwirts"

Vor etwa elf Jahren passierten dann zwei Dinge in ihrem Leben, die über Zukunft oder endgültiges Endes des „Platzwirts“ entschieden: Zum einen starb ihr Vater Richard Eiberger im Alter von 59 Jahren — mit 32 Jahren entschloss sich Anja Eiberger-Fuchs deshalb, auch zuliebe ihrer Mutter Marianne Eiberger, den Gasthof weiterzuführen. „Das war schon ein harter Schritt für mich. Da hat man auf einmal die Verantwortung für so einen Riesenklotz und die Hauptperson — mein Vater — fehlt“, berichtete die „Platzwirt“-Inhaberin rückblickend. „Für meine Mutter war aber klar: Wenn sie das Geschäft nicht mehr läuft, hat sie keine Arbeit mehr. Und auch die Leute haben das irgendwie von uns erwartet und waren dementsprechend total glücklich, dass es weiterging.“

Kraft spendete ihr in dieser schwierigen Zeit ihr Ehemann Bernd Fuchs. Gleichzeitig stand für den gelernten Maschinenbautechniker fest: So wie bisher kann es mit dem „Platzwirt“ nicht weitergehen. „Wir hatten damals nur die Wirtschaft mit 40 Plätzen und das Nebenzimmer mit 20 und den Saal für 180. Die Küche war völlig veraltet, der große Saal im Obergeschoss unwirtschaftlich, weil keiner heute mehr so feiert. Für einen zukunftsorientierten Betrieb, war das in diesem Stile nicht mehr sinnvoll“, so Fuchs.

Das Haus der Großeltern Anja Fuchs-Eibergers (vorne rechts) ist in späteren Jahren dem Biergarten gewichen. (Foto: Eiberger )

Das Paar unterzog das Gasthaus einer Generalüberholung: Mit dem benachbarten, seit Jahren leer stehenden Schlachthaus wurde die Küche und auch der Gastraum erweitert, das Haus bekam einen neuen Anstrich, es kam ein Biergarten hinzu, aus dem großen Saal wurden Fremdenzimmer — Letzteres war ein Traum, den schon Richard Eiberger gehegt hatte und den das Paar nun verwirklicht hat. Eiberger–Fuchs ist überzeugt, dass sich ihr Vater über diese Entwicklung sehr gefreut hätte. Auch habe ein solches Angebot bis dato in Unterschneidheim gefehlt, so Fuchs: „Zum Zeitpunkt unserer Planungen gab es hier gar keine Fremdenzimmer. Dabei haben wir durchaus des Öfteren von Firmen Anfragen bekommen, ob wir nicht eine Möglichkeit zur Übernachtung haben.“

Das hat uns erst einmal den Boden unter den Füßen weggerissen. Bernd Fuchs zum Ausbruch der Corona-Pandemie und zur Schließung des "Platzwirts"

Nach etwas mehr als einem Jahr Umbauzeit war im Frühjahr 2020 alles fertig. Vier Übernachtungsgäste durften die Wirtsleute noch empfangen, danach musste der „Platzwirt“ wegen der Pandemie schließen. „Das war schon ein harter Schlag“, erinnerte sich Fuchs an die Anordnung infolge des ersten Lockdowns. „Das hat uns erst einmal den Boden unter den Füßen weggerissen.“

Mit einer liebevoll renovierten Wirtschaft, aber ohne Gäste, die darin essen oder übernachten könnten, stand die abermals Familie an einem Scheideweg — und entscheidet sich abermals für das Weitermachen. „Wir haben den Betrieb komplett auf to Go umgestellt und sich glücklicherweise von unseren Gästen — die gesehen haben, wie viel Geld wir in die Renovierung gesteckt haben — super in dieser Zeit unterstützt worden“, so die Wirtin. Bernd Fuchs äußerte sich im Gespräch mit Gewissheit: „Wenn wir nicht so viel Mühe in den Umbau gesteckt hätten, hätte der „Platzwirt“ die Corona–Pandemie wahrscheinlich nicht überlebt.“

Ein Leben ohne den Platzwirt ist für Anja Eiberger-Fuchs nicht vorstellbar

Für viele Unterschneidheimer und auch Auswärtige aus der Region ist es vermutlich ein Glücksfall, dass die Familie Eiberger in den vergangenen Jahren so für das Traditionshaus eingestanden ist und es bis heute als feste Institution und als Ort der Zusammenkunft bestehen bleiben konnte. Heute kann sich zumindest Anja Eiberger-Fuchs ein Leben ohne den „Platzwirt“ nicht vorstellen und hofft daher, dass auch die kommende Generation — ihr 18–jähriger Sohn und ihre vierjährige Tochter — das Traditionslokal irgendwann einmal weiterführen werden.

Eine besondere Auszeichnung zum 130. Geburtstag

Und zu seinem 130–jährigen Bestehen hat die Hacker–Pschorr Bräu GmbH — von der der „Platzwirt“ seit 55 Jahren auch sein Bier bezieht — das Wirtshaus mit dem sogenannten „Stern der Gastlichkeit“ ausgezeichnet. Verliehen wird der Stern an Betriebe, die aus Sicht der Gesellschaft ein „herausragendes Gastronomie–Erlebnis“ bieten und „dauerhaft eine sehr hohe Qualität unter Beweis stellen“, heißt es dazu auf der Internetseite der Brauerei. Der Stern wird dem „Platzwirt“ Ende September feierlich verliehen.