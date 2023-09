Unterschneidheim-Zöbingen

„Song4U“ diesmal mit den Klängen von Michael Schulte

Unterschneidheim-Zöbingen / Lesedauer: 3 min

Pastoralreferent Hans-Christian Richter hat Zuwachs in seiner Planungsgruppe für die „Song4U“-Gottesdienste erhalten. An diesem Sonntag findet der nächste statt. (Foto: Richter. )

Nach der längeren Sommerpause findet an diesem Sonntag nun wieder ein „Song4U“-Gottesdienst statt, veranstaltet von der Seelsorgeeinheit Unterschneidheim. Weil es nun doch etwas kühler geworden ist, nicht wie zuletzt am See, sondern vor der Turnhalle in Zöbingen.

Veröffentlicht: 22.09.2023, 08:40 Von: Timo Lämmerhirt