Junggesellen haben’s auch nicht leicht

Bei der diesjährigen Premiere des Schwanks „Damenbesuch unerwünscht“ im Oktober in der Gemeindehalle Zöbingen, haben die Schauspieler die Lachmuskeln der zahlreich erschienen Zuschauer wieder mal strapaziert. Das Publikum war restlos begeistert.

Florian Hämmerle (gespielt von Steffen Holzinger) feiert seinen 50. Geburtstag und genießt sein Junggesellendasein in vollen Zügen. Nur platzt genau an diesem gemütlichen Feiertag eine Schar Gratulantinnen ins Haus (Sonja Heinen, Dagmar Erhardt und Sigrid Lutz), was Florian mächtig nervt. Zwei von ihnen bringen auch noch ihren gechillten Nachwuchs mit (Jannik Ladenburger und Carina Konle). Kurzum das Hämmerle-Heim verwandelt sich in ein Tollhaus. Wie bekommt man diese Frauenschar nur wieder los? Selbst Flori’s Nachbarin Resi (Thekla Schmidt) ist mit ihrem Latein am Ende, doch zum Glück hat Resi’s Tochter Irmi (Antonia Beck) eine grandiose Idee in der ihr „Vielleicht-Schwiegervater“ Dr. Albert Aufschneider (Josef Grau) eine wichtige Rolle spielt. Ob das wirklich klappt wird hier nicht verraten.

Inszeniert hat das Stück erstmals Franz Beck und für das perfekte Bühnenbild zeichnete erstmals Ulrich Beck verantwortlich. In gewohnter Weise haben die erfahrenen Techniker um Klaus Bühler, Bernd Wittek und Thomas Erhardt beleuchtet und Beschallt. Für die Maske zeichneten sich Susanne Brenner, Steffi und Agnes Holzinger sowie Ulrike Grau verantwortlich.