Liam ist erst 21 Monate alt und hat schon fast ein Jahr seines bisher kurzen Lebens im Krankenhaus verbracht. Denn Liam ist schwerkrank. Er hat nur eine funktionierende Herzkammer, einen zu hohen Lungendruck und leidet an Heterotaxie. Dabei befinden sich die Organe spiegelverkehrt im Körper. Liams Pflege beansprucht seine Eltern ganztägig. Petra und Bastian Kirchner versuchen, trotz der Krankheit jeden Moment mit ihrem Sohn zu genießen. Die finanzielle Situation der kleinen Familie ist allerdings angespannt, weswegen sie dringend auf Spenden angewiesen ist.

Dass Liam nicht gesund auf die Welt kommen wird, wussten die Kirchners bereits vor der Geburt. Nach mehreren Untersuchungen habe festgestanden, dass er einen Herzfehler habe, allerdings einen operablen. Damit hätte er 40 Jahre alt werden können, berichtet Bastian Kirchner. Doch die endgültige Diagnose entpuppte sich als wesentlich schlimmer. Anfang diesen Jahres habe man ihnen gesagt, dass Liam unheilbar krank sei, sagt der 36–Jährige. Mit dieser Aussage ist auch die Lebenserwartung des Jungen dramatisch gesunken. Die Kirchners rechnen jetzt mit vier bis acht Jahren. Liam ist ein Palliativfall.

Lebenserwartung: Acht Jahre

Schon nach seiner Geburt musste der Junge einen Monat lang im Krankenhaus bleiben. Kurz nachdem die Kirchners ihren Jungen mit nach Hause nehmen konnten, erlitt das Kind ein Multiorganversagen. Er sei auf einmal sehr kalt und still geworden. Zudem sei die Sauerstoffsättigung plötzlich sehr hoch gewesen, erinnert sich Petra Kirchner. Zurück in der Klinik wurde Liam an eine Herz–Lungen–Maschine angeschlossen. Es folgten weitere Krankenhausaufenthalte in Augsburg und München. Liam hat mittlerweile eine künstliche Herzklappe.

Auch wenn Liam eine neue Lunge und ein neues Herz bekommen sollte, liegt seine Lebenserwartung laut Bastian Kirchner trotzdem nur bei maximal acht Jahren. Und das auch nur, wenn der Eingriff problemlos verläuft. Doch die OP gilt als kritisch wegen der Größe und des Alters. Man habe ihm gesagt, dass solch eine Operation in ganz Europa nur einmal pro Jahr durchgeführt werde, so Kirchner weiter.

Die Kirchners müssen mehrmals am Tag die Herzfrequenz und die Sauerstoffsättigung ihres Sohnes überprüfen — bis vor drei Monaten zudem die Atemfrequenz. Die Pflege nimmt beide Elternteile ganztägig in Anspruch. „Er muss 14 verschiedene Medikamente am Tag nehmen“, sagt Bastian Kirchner. Da die Gefahr besteht, dass Liam die Medizin bei oraler Verabreichung wieder ausspuckt, hat er eine Magensonde. Man wolle aber schauen, dass er bald auf die Sonde verzichten könne, ergänzt er. Jeden Morgen müssen die Kirchners Blut abnehmen, um den Gerinnungswert wegen der künstlichen Herzklappe zu überprüfen.

Familie leidet finanziell

Wegen der aufwendigen Pflege musste Bastian Kirchner seinen Job als Stuckateur aufgeben. Die Familie bekomme zwar Pflege– und Kindergeld, aber die finanzielle Situation sei schlecht, sagt er. Auch sein Auto hat Kirchner verkauft. Sämtliche Fahrten unternehmen sie mit Petra Kirchners Kleinwagen. Steht allerdings ein weiterer Krankenhausaufenthalt bevor, müssen die Kirchners neben mehreren Koffern auch den Rehabuggy ihres Sohnes mitnehmen, was mit einem Pkw dieser Größe schier nicht möglich ist.

Um ein größeres Auto kaufen zu können, haben die Kirchners einen Spendenaufruf getätigt. Verschiedene Freunde würden sich bereits in den Autohäusern der Region nach einem passenden und bezahlbaren Fahrzeug umschauen, erzählt Bastian Kirchner. Aber auch sonst fehlt es an vielen Dingen. Auch Sachspenden, beispielsweise Kinderkleidung, können die Kirchners gut gebrauchen.

Vor Kurzem hat im Malteserzentrum in Unterschneidheim ein Benefizkonzert für die Familie stattgefunden, das von der Gruppe „Tonarts“ und den örtlichen Maltesern organisiert wurde. Rund 2300 Euro kamen dabei zusammen.

Jeden Moment genießen

Trotz ihres schweren Schicksals möchten die Kirchners jeden Moment mit ihrem Sohn genießen. Der Kleine sei fit und aktiv. „Man merkt, dass er leben will“, sagt sein Vater.

Wer Liam und seine Eltern unterstützen möchte, kann eine Spende auf folgendes Konto überweisen: Kirchner Bastian; IBAN: DE66 6145 0050 1100 1829 82; Kreissparkasse Ostalb. Spenden kann man zudem über das Portal https://gofund.me/24411d3d

Firmen, die eine Spendenbescheinigung benötigen, können auf folgendes Konto überweisen: Malteser Hilfsdienst, IBAN: DE84 6006 9239 0025 5800 00, Bopfinger Bank Sechta–Ries, Verwendungszweck (wichtig): Liam Kirchner. Wer der Familie mit Sachspenden unter die Arme greifen möchte, kann sich direkt per Mail an Bastian Kirchner wenden: [email protected]