Beim Metzger oder im Supermarkt ein paar Cent mehr pro Kilogramm Fleisch bezahlen, damit Landwirte ihre Ställe umbauen und damit noch tiergerechter gestalten können.

Das erhofft sich Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne/Bündnis 90) von der Einführung eines sogenannten „Tierwohl-Cents“, der ähnlich wie die Kaffeesteuer auf inländisch produzierte tierische Produkte aufgeschlagen wird und den Umbau der heimischen Nutztierhaltung finanzieren soll.

Was sich zunächst nach einem erstrebenswerten Ansinnen anhört, hat aus der Sicht einiger Landwirte aus der Region jedoch deutliche Schwachstellen.

Zehn Cents Prämie pro Kilogramm Fleisch

Vorbild des „Tierwohl-Cents“ könnte ein 2020 erschienener Entwurf des Kompetenznetzwerks Nutztierhaltung, der sogenannten Borchert-Kommission, gewesen sein.

Die Kommission hatte in diesem Entwurf eine Ausschüttung von 40 Cent pro Kilogramm Fleisch empfohlen, das Konzept des Bundeslandwirtschaftsministeriums sieht laut einem Interview mit Cem Özdemir im ZDF-Morgenmagazin einen Aufschlag von zehn Cents pro Kilogramm vor.

Drei bis vier Milliarden Euro wären zum Umbau nötig

„Ich bin skeptisch, ob diese Unterstützung reichen würde“, sagt Landwirtin Katja Abele aus Tannhausen. Zusammen mit ihrem Mann Anton, ihrer Schwester Judith Krauß und deren Mann Malte bewirtschaftet sie den Hinterbauerhof in Tannhausen. Denn drei bis vier Milliarden Euro wären laut Entwurf der Borchert-Kommission im Jahr nötig, um höhere Tierwohl-Standards zu finanzieren.

Malte Krauß, Katja und Anton Abele sowie Judith Krauß bewirtschaften den Hinterbauerhof in Tannhausen. (Foto: Larissa Hamann )

Es ist aber nicht nur die Höhe der Steuer, sondern es sind vielmehr strukturelle Unklarheiten, die die Landwirte an dem Konzept zweifeln lassen. Einer der größten Kritikpunkte: Der Förderzeitraum Verbrauchssteuer für Fleisch sei auf einen viel zu kurzen Zeitraum von nur fünf Jahren angelegt.

Dieser Tierwohl-Cent würde also eher zu mehr Planungsunsicherheit als ohnehin schon führen. Landwirt Anton Abele

„Bis so ein Stall richtig läuft, sind fünf Jahre schon vorbei“, entgegnet Malte Krauß. Folgekosten durch Unterhalt und Wartung der neuen Technik oder höheren Personaleinsatz wären damit nicht abgedeckt. „Dieser Tierwohl-Cent würde also eher zu mehr Planungsunsicherheit als ohnehin schon führen“, stimmt ihm sein Schwager Anton Abele zu.

Abele befürchtet auch, dass viele Landwirte aufgrund der ohnehin schon gestiegenen Auflagen bereits in den vergangenen Jahren in Neu- oder Umbauten investiert haben und diesen erst abbezahlen müssen.

Alles in einen Topf - und weg ist die Tierwohlabgabe?

Auch, dass die Steuereinnahmen aus der Vermarktung von tierischen Erzeugnissen nicht zweckgebunden wären, sondern wie alle anderen Steuern auch in den Bundeshaushalt einfließen, sehen die Landwirte kritisch.

„Ich bezweifle, dass damit wirklich Stallbau betrieben wird“, sagt dazu die Walxheimer Landwirtin Rebecca Gerstmeier, die vor zwei Jahren den Milchviehbetrieb ihrer Eltern mit 75 Kühen übernommen hat.

Ihr Mann Andreas befürchtet außerdem, dass durch die Erstattung des „Tierwohl-Cents“ an die Landwirte vermutlich ein derartig hoher bürokratischer Aufwand entstehen würde, dass ein Großteil der zusätzlichen Steuereinnahmen von Verwaltungsgebühren verschlungen würde.

Andreas und Rebecca Gerstmeier auf ihrem Hof in Unterschneidheim-Walxheim. (Foto: Larissa Hamann )

Hubert Kucher, Vorsitzender des Kreisbauernverbands Ostalb-Heidenheim, hält es außerdem für zweifelhaft, ob der „Tierwohl-Cent“ am Ende wirklich, wie gefordert, von den Supermarkthändlern auf den Fleischpreis umgelegt werden würde.

Denn ob bei Milch, Fleisch oder anderen tierischen Produkten - die Konkurrenz durch Erzeugnisse aus dem Ausland sei insbesondere in den Kühltheken der Discounter und Supermärkte groß.

Der Kunde, der sehr preisbewusst ist, greift zum günstigeren Produkt aus dem Ausland. Hubert Kucher, Vorsitzender des Kreisbauernverbands Ostalb-Heidenheim

Eine zusätzliche Fleischsteuer, die nur für inländische Produkte gilt, könnte den Wettbewerb aus Sicht der hiesigen Landwirte negativ beeinflussen. „Denn das inländische Produkt wird künstlich teurer gemacht und der Kunde, der sehr preisbewusst ist, greift zum günstigeren Produkt aus dem Ausland“, so Kucher.

Anhebung ausländischer Standards als einzige Lösung

Um diese Verzerrung wieder auszugleichen, müssten Betriebe im Ausland ihre Standards in der Viehhaltung erhöhen und die gestiegenen Produktionskosten umlegen. „Solange die Produkte aus dem Ausland nicht den deutschen Standard haben, werden wir auf dem Markt aber nicht den gleichen Erlös haben - auch nicht mit dem Tierwohl-Cent“, so Kucher.

Das Ziel eines Händlers ist es, seinen Gewinn zu erhöhen und seine Produkte zu verkaufen. Hubert Kucher, Vorsitzender des Kreisbauernverbands Ostalb-Heidenheim

Auch, dass Verbraucher künftig tatsächlich mehr für Fleisch bezahlen müssen, hält Hubert Kucher für unwahrscheinlich. Vielmehr geht er davon aus, dass viele Händler den „Tierwohl-Cent“ vom Normalpreis abziehen und den Landwirten entsprechend weniger auszahlen würden.

„Das Ziel eines Händlers ist es, seinen Gewinn zu erhöhen und seine Produkte zu verkaufen“, so der Kreisverbandsvorsitzende. „Wir haben deshalb die große Befürchtung, dass bei den Landwirten von dem „Tierwohl-Cent“ nichts ankommt und wir den Umbau der Ställe am Ende selbst bezahlen müssen“, so Kucher.

Tierhaltung muss sich nach dem Markt richten und nicht nach politischen Maßgaben

Für konventionelle Tierhaltung auf diesem Niveau bestehe jedoch marktwirtschaftlich kaum Nachfrage, eine Diskrepanz, die aus Sicht von Malte Krauß und Anton Abele in dieser politischen Entscheidung bisher zu wenig berücksichtigt wird.

„Als Unternehmer muss ich mein Angebot danach ausrichten, was vom Markt gefordert ist. Mit diesem „Tierwohl-Cent“ könnten wir in eine Haltungsform hineingetrieben werden, deren Produkte ich gar nicht vermarkten kann“, so Krauß.

Vor dem Hintergrund all dieser ungelösten Fragen fänden es Rebecca Gerstmeier und ihr Mann Andreas gewinnbringender, statt einer neuen Steuer lieber bestehende und aus der Nachfrage heraus entstandene Tierwohl-Initiativen zu stärken - und so die Landwirte in einer Viehhaltung zu unterstützen, deren Erzeugnisse am Markt auch wirklich ihren Absatz finden.

„Die Politik meint immer noch etwas zusätzlich machen zu müssen, obwohl schon sehr viel läuft. Das ist gut gemeint, aber letzten Endes regelt das der Lebensmittelhandel von ganz alleine“, so Kucher.