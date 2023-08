Unterwilflinger wallfahren zum 20. Mal nach Raustetten

Am Sonntag, 10. September, findet nun schon zum 20. Mal die Gemeindewallfahrt der Kirchengemeinde Sankt Andreas Unterwilflingen zur barocken Blasius–Kirche nach Raustetten statt.

Bei der 20. Wallfahrt kann man schon von einer Tradition sprechen. Dabei ist diese Veranstaltung auf keinen besonderen Anlass oder ein Gelübde zurückzuführen, nein, der damalige Kirchengemeinderat hat den „Versuch“ gewagt, eine Gemeindewallfahrt zu planen und zu organisieren. Miteinander unterwegs sein, das war das Ziel. Mit Gebet und Unterhaltung, Jedem und Jeder wie es gefällt. Raustetten, die kleine barocke Blasius Kirche sollte das Ziel sein und ist es bis heute geblieben.

Seit der ersten Wallfahrt wird auf befestigten Wegen die 7,5 Kilometer lange Strecke bewältigt. Von gutem Wanderwetter bis Hitze, von leichtem Nieselregen bis zu Regen in Strömen, alles haben die Teilnehmer in dieser Zeit erlebt. Vier Stationen unterbrechen den Weg, um innezuhalten, die Gedanken zu ordnen und im gemeinsamen Gebet zu verharren. Mit immer wieder neuen Themen werden die Wallfahrer zum Nachdenken angeregt. Zur Seligsprechung von Pater Philipp Jeningen im vergangenen Jahr war der Jesuitenpater Thema. Dieses Jahr begleiten die Teilnehmer Stellen aus der Heiligen Schrift. Auch wenn keinen besonderen Anlass oder ein Gelübde für diese Wallfahrt gibt, so hat doch Jeder immer wieder Gründe zur Teilnahme. Dankbarkeit, Sorgen, Nöte, Bitten oder Erfolge. Die Liste könnte unendlich lang sein.

Die Zeit der Wallfahrt ist durchaus beabsichtigt. Beginnt doch in dieser Zeit ein neues Schuljahr. Für die einen eine ganz neue Erfahrung, für die anderen eine neue Schule oder das Ende der Schulzeit. Ein neuer, unbekannter Lebensabschnitt beginnt mit Ausbildung oder Studium. Die Landwirte und Gärtner bereiten sich auf das Finale der Ernte vor und bringen die Vorräte für das kommende Jahr ein, von denen wir alle profitieren. Auch der Lauf der Sonne wird kürzer, in wenigen Wochen bereitet sich die Natur auf den Winter vor. Vielleicht auch ein Gedanke über unser Dasein und unseren Werdegang.

Am Sonntag, 10. September, starten die Wallfahrer um 7.30 Uhr in der Sankt-Andreas-Kirche in Unterwilflingen, um zu Fuß nach Raustetten zu pilgern. Der Wallfahrtsgottesdienst, begleitet vom Kirchenchor, beginnt um 10.30 Uhr in Raustetten. Zur anschließenden Einkehr besteht die Möglichkeit im Gasthaus Jägerblick. Der Weg ist durchweg befestigt und auch mit Kinderwagen gut zu gehen.