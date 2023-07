Darum stellen sich zwei Unterschneidheimer einem Ultramarathon

Vor knapp neun Monaten haben die beiden Unterschneidheimer Manuel Hillenmeyer und Julian Eichberger mit dem Label „4 each other“ ihre eigene Modemarke gegründet. Mit dem Verkauf von T–Shirts und Kapuzenpullovern betreiben die beiden 22–Jährigen allerdings kein kommerzielles Mode–Startup, sondern wollen aus dem Erlös in der Provinz Apac in Uganda eine Schule bauen.

Teilnahme am Maintal Ultratrail soll Aufmerksamkeit schaffen

Dass den jungen Gründern bisher die Motivation und Ausdauer im wahrsten Sinne noch nicht ausgegangen ist, haben sie am vergangenen Wochenende eindrucksvoll bewiesen: Mit der Teilnahme am Maintal Ultratrail, einem Langstreckenlauf von Veitshöchheim bis kurz vor Karlstadt mit einer Distanz von 64 Kilometer und 1700 Höhenmetern, wollten sie in den sozialen Medien auf ihr Projekt aufmerksam machen. „Wir wollten etwas machen, dass richtig an die Grenzen geht“, berichtete Hillenmeyer im Gespräch mit der „Ipf– und Jagst–Zeitung/Aalener Nachrichten“.

Es gab ganz viele Momente während des Laufs, in denen der Körper eigentlich nicht mehr will, aber der Kopf zieht einen weiter. Manuel Hillenmeyer, Student aus Nordhausen

Eine extreme Herausforderung, die den jungen Männern mental und körperlich einiges abverlangte. „Es gab ganz viele Momente während des Laufs, in denen der Körper eigentlich nicht mehr will, aber der Kopf zieht einen weiter“, so Hillenmeyer.

So schaffen es am Ende beide, ihre Erschöpfung, Schmerzen und den ständigen Kampf gegen den Kreislaufkollaps zu überwinden: Nach 8 Stunden und 20 Minuten kam dann zuerst Hillenmeyer ins Ziel, etwa eine Viertelstunde später folgt Eichberger. „Ich war extrem kaputt, aber auch extrem glücklich“, erinnerte sich Hillenmeyer an das Gefühl nach Durchlaufen der Ziellinie. „Und keine zwei Minuten später haben dann direkt Krämpfe eingesetzt und alles hat gezittert, aber das war es wert“, fügt er lachend hinzu.

Auch wenn sie gemeinsam gestartet sind — bewältigen musste am Ende jeder die Strecke für sich. So seien Manuel Hillenmeyer die ersten 20 Kilometer durch die Weinberge des Maientals noch verhältnismäßig leicht gefallen. „Ab 30 Kilometern wurde es dann immer heftiger“, sagte er.

Mit jeden weiteren zehn Kilometern nähere sich der Körper der absoluten Belastungsgrenze, Verpflegungsstationen dienen nur noch zur zwanghaften Aufnahme von Nährstoffen und Salzen. „Der Körper ist schon so belastet, dass er eigentlich gar nichts mehr verarbeiten kann. Es passiert irgendwann einfach nur noch alles um einen herum, aber man nimmt es nicht mehr wirklich wahr“, so der 22–Jährige.

Ab Kilometerstand 48 trennen sich die jungen Männer, weil Eichberger eine längere Pause braucht. „Die Motivation kam dann aber zurück und es ging wieder halbwegs aufwärts. Nur die letzten acht Kilometer haben sich dann nochmal gezogen“, so Eichberger.

Da sich die beiden Schulfreunde erst sechs Wochen vorher dazu entschlossen hatten, blieb ihnen nur wenig Vorbereitungszeit. Hinzu kam bei Eichberger noch eine Verletzung in der Schulter. „Ich hab das Training mit der Halbmarathon–Distanz gestartet und hab mich dann die ersten drei Wochen mit kürzeren Läufen dazwischen gesteigert“, erzählte er. „Die Verletzung hat den Trainingsplan dann ein bisschen durcheinandergebracht. Letzten Endes wären ein paar Wochen mehr nicht schlecht gewesen.“

Beide Unterschneidheimer sind nach eigenen Angaben jedoch zuvor schon einmal einen Marathon mitgelaufen und sind in ihrer Freizeit sportlich aktiv, sodass sie zumindest einigermaßen abschätzen konnten, ob die Belastung für sie haltbar ist.

Aus ihrer Sicht hat sich der Einsatz aber durchaus gelohnt: Mehr als 70 neue Follower konnten sie für ihren Instagram–Kanal „4 EACH OTHER„ gewinnen und neue Bestellungen seien ebenfalls schon eingegangen. Rund 20.000 Euro benötigen Hillenmeyer und Eichberger für den Bau der Schule, unterstützt werden sie in ihrem Vorhaben seit einigen Monaten von dem Nördlinger Verein „Vier Steine für Afrika“.

Zu Beginn des Projektes hatten sie sich allerdings zunächst für die Stiftung „Pencils of Promise“ als Kooperationspartner entschieden, „mit der Nördlinger Organisation haben wir aber mehr Ansprechpartner vor Ort und es ist für uns viel transparenter, was letzten Endes mit dem Geld passiert“, begründet Hillenmeyer den Wechsel.