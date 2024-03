,Uni-Feeling‘ am Ostalb-Gymnasium Bopfingen

Elektrochemische Prozesse sind aus dem modernen Leben nicht mehr wegzudenken. Von der ein-fachen Taschenlampe bis hin zum Smart-Phone werden geeignete und leistungsfähige Batterien benötigt. Doch wie funktionieren diese eigentlich? Was ist bei der Auswahl und Handhabung der Batterien zu beachten? Warum lassen sich manche Batterien wieder aufladen und andere nicht? Welche Materialen sollte man immer in der Hosentasche haben, um auch schnell selbst auf einer einsamen Insel eine leistungsfähige Batterie bauen zu können?

Das Department für Chemie und Pharmazie der Friedrich-Alexander-Universität Nürnberg-Erlangen verspricht auf ihrer Homepage diesen Fragestellungen in einem Experimentalvortrag der Reihe „Chemistry on tour“ auf den Grund zu gehen. Per Losverfahren wird entschieden, welche Bewerber-Schule in den Genuss „der faszinierenden Welt der Elektrochemie“ kommt. Dieses Schuljahr war die Glücksfee dem OAG hold, dank der Initiativbewerbung durch Chemielehrerin Julia Walcher. Am 27. Februar freute sich der Oberstufen-Chemie-Basiskurs K1 Dr. Christian Ehli von der Universität am OAG begrüßen zu dürfen.

Bei spannenden Experimenten konnten die SchülerInnen live erleben, warum der in Folie verpackte Schoko-Osterhase einem Goldzahnträger zum Verhängnis werden könnte. Oder wie man mit tausenden Teelichthülsen und dem Braunstein-Song eine Waschmaschine betreiben könnte.

Daneben kam auch das chemische Grundwissen nicht zu kurz. Die SchülerInnen lernten das Funktionsprinzip verschiedener Batterien kennen. Und konnten diese dann mit einfachen Mitteln nach-bauen. So dass am Ende mit einem Blumentopf und einem Silberlöffel in Kochsalzlösung und Reinigungsspray ein Propeller angetrieben wurde.

Und zur großen Freude des Chemie-Kurses konnte Dr. Ehli sogar noch mit einigen hilfreichen Esels-brücken zur Elektrochemie aufwarten. Damit kann die nächste Chemie-Klausur kommen!